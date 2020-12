Mi temps OM Reims (1-1) : Marseille égalise juste avant la pause !

C’est la mi-temps du match entre l’Olympique de Marseille et Reims. Les hommes d’André Villas-Boas était menés au score suite à un but contre son camps de Nagatomo avant d’égaliser juste avant la pause grâce à Thauvin (1-1)

OM 1 1 Reims Thauvin 44′ Nagatomo (cdc)

Le Onze de Départ :

Mandanda (cap) – Sakai, Alvaro, Caleta Car, Nagatomo – Kamara, Gueye, Rongier – Thauvin, Payet, Benedetto

Le match

Les marseillais sont les premiers à se montrer dangereux avec une tête de Benedetto détournée par Rajovic sur un coup franc très bien tiré de Payet au premier poteau (10′)

L’OM presse s’installe dans le camp de Reims et monopolise le ballon. Mais c’est finalement Reims qui ouvre la marque suite à une perte de plein de de Dimitri Payet et un contre rapide conclu par un but contre son camp de Nagatomo (0-1, 20′).

Les hommes de Villas Boas manquent d’imagination face au bloc bas des rémois.

Benedetto et Thauvin ratent tour à tour deux premières balles d’égalisation (40′, 41′). Mais juste avant la pause c’est finalement Thauvin une remise de la tête de Benedetto qui remet les deux équipes à égalité (44′, 1-1)

Les + : Kamara, Thauvin, Gueye

Les – : Nagatomo, Sakai