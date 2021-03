Mi-temps OM – Rennes (0-0) : Du neuf, de l’envie, de l’irrégularité et pas de but marseillais…

C’est la mi-temps du match entre l’Olympique de Marseille et Rennes (0-0). Les hommes de Jorge Sampaoli ont montré un autre visage, plus en bloc et avec l’envie d’aller vers l’avant. Il manque d’avantage de grosses occasions de but.

OM 0 0 Rennes

Le Onze de Départ :

Mandanda

Sakai, Balerdi, Alvaro, Caleta Car, Nagatomo

Thauvin, Kamara, Khaoui

Milik, Payet

Le match

Pour son premier match, Jorge Sampaoli a lancé un 5-3-2 avec Payet et Milik en pointe, Thauvin au milieu. L’arbitre siffle un penalty sur une action de Thauvin, Au moment ou Milik se prépare pour le frapper, il consulte la VAR et l’annule (2′). Les marseillais sont pressés et ont du mal à sortir le ballon. Mais quand ils passent le premier rideau, l’esprit collectif est là. Décalé par Payet, Lirola centre en retrait pour Khaoui qui se fait contrer par Camavinga après deux feintes de frappe (15′). Le trio Thauvin, Payet et Lirola combine bien côté droit et s’offre plusieurs centres dangereux mais dégagés… Sur un contre, Thauvin cherche Milik, la reprise de volée du droit du polonais part sur Gomis (34′). La défense marseillaise est pris dans son dos, Doku centre, dévié par Nagatomo, Mandanda s’est fait une petite frayeur (39′). Quelques cartons jaunes pour les rennais et l’arbitre siffle la mi-temps (0-0). Un OM interessant par moment, l’envie est là.

Les + : Thauvin, Payet, Lirola

Les – : Caleta-Car