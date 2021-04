Mi-temps OM – Strasbourg (0-0) : Marseille en échec face au bloc défensif de Laurey

C’est la mi-temps du match entre l’Olympique de Marseille et Strasbourg (0-0).

OM 0 0 Strasbourg

Le Onze de Départ :

Mandanda

Balerdi, Alvaro, Caleta Car

Lirola, Thauvin, Kamara, Rongier, Nagatomo

Payet

Milik

Le match

Jorge Sampaoli doit faire sans Sakai mais peut compter sur le retour de Caleta Car. Nagatomo est encore titularisé comme piston gauche, Rongier prend la place de Gueye (gastro) qui est sur le banc. L’OM doit faire face au bloc élargi des visiteurs, Milik multiplie les appels en profondeur. Les marseillais ont le ballon mais n’arrivent pas à bouger l’équipe alsacienne bien regroupée. La première occasion est pour le RCSA, sur corner, Ajorque est seul au second poteau mais son centre est renvoyé par la défense (14′). La réponse marseillais vient aussi sur corner, Thauvin trouve Balerdi, sa tête lui revient dans les pieds, mais sa frappe à bout portant heurte Sels (16′). Laurey gagne sa partie d’échec pour le moment…

Ajorque s’offre une seconde occasion avec une frappe à ras de terre sur le côté gauche, non cadrée (32′). Puis une troisième sur une tête au second poteau que Mandanda capte sans stress (37′). Les visiteurs s’offrent plusieurs corners de suite, mais la défense est en place. L’OM n’y arrive pas, Strasbourg essaye timidement de tenter sa chance, mais l’objectif principal est de défendre. Pas de but lors de ce premier acte, l’OM va devoir jouer plus vite en seconde période pour secouer ce bloc bien frileux…

Les + : Kamara, Balerdi

Les – : Nagatomo, Thauvin, Payet