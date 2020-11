Mi-temps Porto – OM (2-0) : Quel désastre !

À la mi-temps de son troisième match de Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille est en train de couler à Porto ! Non seulement le jeu marseillais est encore bien faiblard mais en plus de ça, les hommes de Villas-Boas multiplient les cadeaux. Le premier but de Marega (4′) vient d’une incompréhension entre Alvaro et Sanson, le second est un penalty concédé par Amavi (28′). Ha oui, entretemps Payet a trouvé le moyen d’envoyer en tribunes un penalty en faveur de l’OM (9′). UN DÉ-SAS-TRE !

Porto 2 0 OM Marega 4′ Sergio Oliveira (p) 28′

LA COMPOSITION DE VILLAS-BOAS

Mandanda

Sakai/Alvaro/Caleta-Car/Amavi

Kamara

Sanson/Rongier

Thauvin / Payet

Bendetto

Les + : –

Les – : Alvaro, Sanson, Payet, Benedetto

