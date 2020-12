Mi-temps Rennes – OM (0-1) : Marseille mène, mais Turpin change complément le match !

C’est la mi-temps du match entre l’Olympique de Marseille et Rennes. Les hommes d’André Villas-Boas mènent (0-1) mais ils vont devoir jouer la seconde période à dix après l’expulsion très injuste de Pape Gueye.

Rennes 0 1 Olympique de Marseille 24 Pape Gueye

Le Onze de Départ :

Mandanda (cap) – Sakai, Alvaro, Ballerdi, Amavi – Kamara, Gueye, Rongier – Thauvin, Payet, Benedetto

Le match

Les marseillais ont très bien démarré la rencontre. Ils auraient d’abord pu ouvrir la marque en début de match mais tête de Léonardo Ballerdi sur une coup franc de Payet est sauvée sur sa ligne par Maouassa (8′). Sur un magnifique centre de Florian Thauvin, Benedetto manque le cadre à quelques mètre des cages (13′). Deux occasions énormes manquées par l’OM.

Marseille domine et prend logiquement l’avantage grâce à une très belle frappe de Pape Gueye de 20 mètres plein axe (0-1, 24′). Alors que les olympiens maîtrisent complètement la rencontre, Gueye est exclu injustement pour un coup involontaire sur Niang qui lui vaut un second carton jaune. Un scandale de plus signé Clément Turpin (36′).

Marseille va maintenant devoir tenir à dix jusqu’à la fin la rencontre.

Les + : Gueye, Payet

Les – : Gueye, benedetto, Turpin

LES BUTS