Middlesbrough – OM (2-0) : Trop tôt pour s’inquiéter ?

L’OM s’est incliné 2-0 face à Middlesbrough au Riverside Stadium ce vendredi. A deux semaines de la reprise, au delà de cette défaite, l’inquiétude concerne les difficultés de voir apparaitre le jeu proposé par Tudor…

L’OM a dominé la première mi-temps mais a été incapable de convertir ses occasions. Pau Lopez a varié les relances, mais sous pression il ne s’embarrasse pas. Le pressing n’est pas encore coordonné même si quelques séquences de jeu vertical ont été plus précises. Touré et Mbemba pourraient apporter des garanties, le cas Gigot reste plus flou. Under comme piston droit ne devrait pas durer, d’autant que Clauss a été plutôt percutant lors de son entrée en jeu. Gerson a semblé émoussé physiquement, Balerdi et DCC ont été maladroits. A noter que Dieng et Lirola ne sont pas entrés en jeu.

Cette seconde défaite face à un club de Championship va en inquiéter certains, mais c’est surtout le retard pris dans l’adaptation au jeu prôné par Tudor mais aussi le niveau physique des joueurs qui peut interpeler. L’OM va devoir affronter le Bétis, puis Milan, cela s’annonce relevé. Tudor va devoir rapidement dégager un onze type et trouver des automatisme, le challenge est relevé…

Les Buts

Double boulette DCC / Balerdi (1-0/52′)

💥 Ouverture du score de Boro ! Terrible erreur de Balerdi qui laisse passer Jones devant lui. L’attaquant termine entre les jambes de Pau Lopez. pic.twitter.com/Ytt1Z2wytB — RMC Sport (@RMCsport) July 22, 2022

La défense encore en souffrance malgré un retour d’Amavi

⚡️ Le deuxième but pour Boro ! Un joli mouvement collectif des Anglais conclut par une belle frappe croisée de Tavernier. C’est très mal embarqué pour les hommes de Tudor. pic.twitter.com/OXVxhL6aRO — RMC Sport (@RMCsport) July 22, 2022



Pour son troisième match de préparation Igor Tudor a encore une fois opté pour son système préférentiel le 3-4-2-1. Kolasinac et Under étaient les pistons, Milik en pointe soutenu par Payet et Gerson au coup d’envoi. A noter, la titularisation et les premières minutes de Mbemba.

Le onze de la première mi-temps

Lopez

Mbemba Gigot Touré

Under Rongier Guendouzi Kolasinac

Payet Gerson

Milik

Le onze de la seconde mi-temps

Lopez (Blanco – 75′)

Balerdi Caleta-Car Touré (Peres – 75′)

Under (Clauss – 62′) Rongier (Gueye – 75′) Guendouzi (Targhalline – 83′) Kolasinac (Amavi – 62′)

Gerson (Elmaz – 83′) Payet (Suarez – 75′)

Bakambu

La prestation des recrues

Samuel Gigot (titulaire – sorti à la mi-temps)

Une faute devant la surface évitable en début de match. Il est appliqué et reste simple dans son jeu. Il semble prendre son temps pour s’affirmer…

Isaak Touré (titulaire – sorti à la 75′)

Aligné à gauche, il a fait parler son gabarit mais aussi sa vitesse et son jeu vers l’avant. Auteur d’une belle passe en profondeur, gâchée par Kolasinac en début de rencontre.

Chancel Mbemba (titulaire – sorti à la mi-temps)

Aligné côté droit, il s’est appliqué à jouer simple. l a fait parler son physique et a perdu peu de ballon. Des premières minutes prometteuses.

Jonathan Clauss (entrée à la 62′)

Trouvé dans la surface à la 65′, suite à une passe de Bakambu, il n’a pas le temps de bien contrôler et se fait reprendre. Dans la foulée, il part en profondeur et tente de trouver Bakambu. Beaucoup d’envie et d’appels… Il n’est pas loin de marquer suite à un second ballon, mais sa frappe ne trouve pas le cadre. Déjà intéressant offensivement.

Luis Suarez (entré à la 75′)

Aligné en pointe, faisant passer Bakambu à gauche, il n’a pas eu vraiment l’occasion d’exister. Il sert parfaitement Bakambu, qui bute sur le portier (88′).

Rubben Blanco (entré à la 75′).

Auteur directement d’une grosse parade.