Milan confirme pour Thauvin, un attaquant trouvé en Liga ? Et une révélation de Ligue 1 visée… Les 3 infos mercato OM de ce vendredi

Mercato OM : Paolo Maldini confirme la volonté du Milan de faire signer Florian Thauvin !

Selon les informations de TodoFichajes, « Milan a conclu un accord avec l’agent du joueur pour rejoindre le nouveau projet la saison prochaine. L’international français encaissera par la suite 3 M€ (net par an) de salaire et signera pour 4 saisons ». Dans une interview accordée à la chaîne Téléfoot, Paolo Maldini, le directeur technique de l’AC Milan, a avoué qu’une signature de Florian Thauvin dès cet hiver (pour un transfert libre en juin) pourrait être une opération intéressante.

« Thauvin sera en fin de contrat en juin, donc c’est une opération intéressante du point de vue économique. C’est un joueur de haut niveau. Il n’a pas le même profil que nos recrues des deux dernières saisons, du fait de son âge. Mais on sait que le bonne formule pour notre équipe est d’avoir un mélange de jeunes joueurs et de joueurs d’expérience. C’est évidemment un profil que l’on suit. » Paolo Maldini – Source : Téléfoot (27/11/2020)

Rumeur Mercato : L’OM a trouvé son attaquant en Liga ?

André Villas-Boas a bien du mal à retrouver le collectif qui a permis à l’OM de se qualifier en Ligue des Champions la saison dernière. Dario Benedetto n’est que l’ombre de lui-même et AVB n’a pas vraiment de solution de rechange. Valère Germain est toujours en difficulté seul en pointe, Marley Ake n’est pas vraiment utilisé à ce poste et la recrue Luis Henrique est d’avantage un ailier gauche. Forcément Pablo Longoria est à la recherche d’un buteur. L’été dernier l’OM a raté Darwin Núñez, chipé par le Benfica, le club pourrait retenter sa chance en Liga…

Selon le média Todofichajes, l’OM aimerait s’offrir Mariano Díaz. L’attaquant de 27 ans ne joue pas beaucoup depuis son retour au Real en provenance de Lyon. Cette saison il n’a joué que 157 minutes pour un total de 3 matches disputés toutes compétitions confondues. Sous contrant jusqu’en 2023, l’international dominicain pourrait changer d’air. Selon le média espagnol, « Pablo Longoria, directeur sportif du club français, s’est entretenu ces jours-ci avec Villas Boas » pour valider son profil. Reste à savoir si ce dossier sera activé, par exemple dans le cadre d’un prêt, dès cet hiver ?

Mercato : L’OM (comme Lyon) vise une révélation de Ligue 1 ?

Un énorme chantier s’annonce à l’OM. Alors que plusieurs départs sont à attendre dès le prochain mercato, certains postes ont besoin d’être renforcé. C’est le cas des latéraux. En effet, côté droit Hiroki Sakai n’a pas de doublure et affiche ses limites depuis plusieurs mois. Côté gauche, Jordan Amavi dispose d’un contrat qui se termine en juin prochain, tout comme Yuto Nagatomo recruté cet été. L’OM aimerait donc trouver un latéral gauche et aurait dans son viseur Romain Perraud.

Le latéral gauche de Brest attise les convoitises. Le latéral gauche de 23 ans a été formé à Nice, il s’est fait remarquer lors de son prêt en Ligue 2 au Paris FC. Il n’a pas voulu prolonger avec Nice et s’est engagé avec Brest en 2019 pour 2M€. Depuis, il s’est imposé en Ligue 1 et commence a suscité l’intérêt des gros clubs. Selon plusieurs médias italiens, le nom de Perraud figure depuis longtemps sur les tablettes de la Sampdoria, mais aussi de Marseille et Lyon. Les deux clubs français ont besoin de recruter à ce poste, ils vont donc encore être en concurrence sur ce dossier.

Le chiffre : 900

Après avoir raté le premier match face à Nîmes, Romain Perraud a disputé l’intégralité des 10 matches de Ligue 1 avec Brest cette saison, soit 900 minutes. Il a marqué 3 buts et délivré 4 passes décisives lors de ces rencontres…