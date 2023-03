Milian vise Tavares, les mots forts de Sanchez et une grosse incertitude face à Rennes… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Milan vise Tavares qu’Arsenal devrait transférer l’été prochain, Sanchez estime que l’élimination face à Annecy est un des pires match de sa carrière et Tudor confirme la disponibilité de Veretout et Under, par contre Gigot reste très incertain…

Milan vise Tavares ?

Prêté sans option d’achat par Arsenal à l’OM, l’avenir de Nuno Tavares semble flou. Si Arsenal souhaiterait vendre Tavares, d’autres clubs que l’OM aimeraient l’enrôler.

L’avenir de Nuno Tavares pose question. Arrivé durant le mercato d’été 2022 sans option d’achat par Arsenal, Tavares a joué, à date, 27 matchs, toutes compétions confondues, pour 6 buts. Tavares est capable de faire de bonnes choses sur le côté gauche en apportant de la vitesse, de la puissance et centres. Mais il pèche parfois dans le travail défensif.

Le journal espagnol Sport rapporte qu’Arsenal veut vendre Tavares et installer Olexandr Zinchenko comme titulaire en latéral gauche. Si l’OM pourrait vouloir le conserver, le Milan AC serait aussi sur le coup. Le club voudrait trouver une alternative à Théo Hernandez qui a la cote en Premier League.

C’est une défaite qui fait mal, peut être la pire de ma carrière – Sanchez

Après la terrible élimination de l’OM par Annecy en quart de finale de Coupe de France, les marseillais vont devoir se relancer à Rennes ce dimanche. L’attaquant Alexis Sanchez s’est présenté devant les journalistes en conférence de presse au centre RLD, l’international chilien a eu des mots forts concernant ce match perdu de mercredi..

« C’est une défaite qui fait mal, peut être la pire de ma carrière… c’est dur pour moi et mes coéquipiers, on ne peut que présenter nos excuses à nos formidables supporters qui sont toujours là. On doit gagner à Rennes ! On doit être concentré surtout à domicile, on ne doit pas lâcher nos adversaires, on ne peut pas se relâcher, on doit tout donner, on doit être à 200%, cela ne fait qu’une saison mais je ne suis pas là pour le soleil mais pour gagner des matches. » Alexis Sanchez – source : Conférence de presse (03/03/2023)

#Sanchez : « C’est une défaite qui fait mal, peut être la pire de ma carrière… c’est dur pour moi et mes coéquipiers, on ne peut que présenter nos excuses à nos formidables supporters qui sont toujours là. On doit gagner à Rennes ! » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 3, 2023

#Sanchez : « On doit être concentré surtout à domicile, on ne doit pas lâcher nos adversaires, on ne peut pas se relâcher, on doit tout donner, on doit être à 200%, cela ne fait qu’une saison mais je ne suis pas là pour le soleil mais pour gagner des matches » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 3, 2023

Veretout et Under disponibles, Gigot incertain !

Suite à la terrible élimination de l’OM par Annecy en quart de finale de Coupe de France, les marseillais vont devoir se relancer à Rennes ce dimanche. Igor Tudor s’est présenté devant les journalistes en conférence de presse au centre RLD, le coach olympien a fait le point sur son groupe.

Amine Harit est blessé pour longtemps, Samuel Gigot reste incertain alors que Veretout et Under sont disponibles…

« L’état du groupe ? Jordan va bien, c’est bon, par contre Gigot a des problèmes à la cheville, on va voir. Under revient de suspension… » Igor Tudor – source : Conférence de presse (03/03/2023)

#Tudor : « L’état du groupe ? Jordan va bien, c’est bon, par contre Gigot a des problèmes à la cheville, on va voir. Under revient de suspension… » #liveFCM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 3, 2023

L’OM affronte Rennes ce dimanche à 20h45.