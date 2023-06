Milik en dit plus sur son avenir, Un journaliste refroidit les rumeurs de vente et Gallardo agace Longoria… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Mercato OM : Milik clarifie sa situation auprès de Fabrizio Romano, Vente OM : Ce journaliste calme les rumeurs avec l’Arabie Saoudite, Mercato OM : Gallardo toujours favori, mais… (Longoria agacé ?)…

Arkadiusz Milik va quitter l’OM cet été, si la piste la plus chaude mène encore à la Juventus , la Lazio et la Fiorentina aimeraient aussi beaucoup s’attacher ses services. Auteur d’une saison satisfaisante sous les couleurs Bianconeri , le Polonais a une très belle côte en Italie, où il se sent vraiment chez lui.

En effet, le journaliste italien Fabrizio Romano a relayé les déclarations d’ Arkadiusz Milik . L’attaquant ne pense plus à l’ OM et veut clairement rester à Turin. : « La Juve et Marseille se parlent, j’espère qu’ils vont s’entendre. J’aimerais rester à la Juventus, je m’y sens bien, l’entraîneur me veut ». Pour rappel, la Juventus dispose d’une option d’achat de 7M€ que la direction du club italien tente de renégocier.

Invité dans un Space Twitter, le journaliste Romain Molina avait expliqué que Franck McCourt ne pourrait sûrement pas vendre l’OM aussi cher que ce qu’il souhaite : « Les Saoudiens ne sont pas stupides. Les gens croient que s’ils paient beaucoup d’argent pour quelque chose, ils accepteront n’importe quoi. (…) Ils vont acheter plus de clubs en Europe, c’est certain ! mais pour le moment ce que demande Marseille, personne n’achètera à ce prix ! Si le propriétaire de Marseille croit qu’il peut vendre le club pour je ne sais combien de millions ou un milliard, personne n’achètera le club. mais L’Arabie Saoudite achètera d’autres clubs… »

Pour Alexis Bernard, journaliste eu 10 Sport, il n’en est rien. Les investisseurs sont venus prendre des renseignements, rien de plus, aucune offre n’a été et ne sera formulée pour le moment.

Marcelo Gallardo serait pour le moment encore et toujours le favori pour succéder à Igor Tudor. Les négociations sont cependant compliquées et la temporisation du coach argentin agacerait en interne.

Si Marcelo Gallardo est toujours la priorité pour remplacer Tudor, son indécision commence à fatiguer en interne. Le dossier du coach bloque complètement le mercato olympien et Pablo Longoria aimerait commencer à préparer la saison prochaine.

En quête d’une première expérience européenne, El Muñeco essaierait de gagner du temps mais cette stratégie pourrait s’avérer risqué. Pablo Longoria lui aurait fixé un ultimatum et attendrais une réponse dans les plus brefs délais, sous peine de définitivement passer à autre chose. L’OM a d’autres solutions, dont Paulo Fonseca qui est toujours une solution, selon Andrés Onrubia Ramos, journaliste espagnol spécialisé sur la Ligue 1. Fabio Grosso ne serait lui plus dans la course.

Une surprise à la tête de l’OM ?

Marcelo Gallardo serait sur le point de se faire doubler par un autre entraîneur, dont le nom n’a pas été sorti dans les médias. En interne, l’Argentin ne fait pas l’unanimité et son attitude dans les négociations ne ferait rien pour arranger cela.

Pour l’instant, Gallardo reste le favori de Longoria, mais la course contre la montre est lancée et plus les minutes passent, plus les chances de voir Gallardo entraîner l’OM s’amenuisent.