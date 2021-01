MILIK ET LES PETITES FOLLES…

Voilà vé, il n’y avait pas assez de drame avec la bouillasse footballistique étalée sur la pelouse sacrée du Vélodrome contre Lens, pire que la réception de Nîmes, c’est tout dire. Et voilà qu’on a plus de précision sur cette chose absurde que nous pressentions : le vestiaire de l’OM, c’est Dallas, Les Feux de l’Amour, Game of Thrones, et le con de Manon réunis.



Et lui, il gagne plus que moi, et lui, on lui fait une prolongation avec augmentation de salaire, alors que moi j’ai baissé le mien, et toi tié gros, et toi tu penses qu’à ta gueule, et patati et patata. On se serait même crêpé mèche et chignon dans le dressing.



Milik dans le vestiaire embrouillé



Et voilà que Milik débarque dans ce nid de petites folles. Il va dire quoi Milik quand on va lui expliquer ces sacs de noeuds à deux euros. Surtout qu’en plus, lui, ma foi il est plus grand, plus beau, et quand même plus fort que les deux starlettes qui pourrissent la vie de notre effectif sans pleinement jouer le rôle auquel devrait les obliger leurs émoluments… petits cons, va !!!



Nous sommes terribles, nous, les supporters. Nous avons trop envie de croire que l’arrivée du polonais va bouleverser la triste donne que nous avons en perspective après les deux derniers matchs olympiens. Pour aujourd’hui ça commence mal parce qu’il sera sur le banc. À moins que Villas-Boas ne fasse un coup d’embrouille, ce serait étonnant, il a juste fait un toro avec ses coéquipiers, mais tant… tant quand il rentre il te met le feu. Mais s’il rentre alors qu’on est menés 3-0…



Revanche monégasque



On avait battu les monégasques assez facilement au match aller mais j’ai trop en mémoire ce but tout fait que rate Ben Yedder dès la première minute de jeu. S’il l’avait mis au fond, je ne suis pas sûr que nous aurions gagné ce match…



Alors j’ai peur que ce soir le football nous sanctionne une nouvelle fois pour nos péchés envers lui. Il sait le football, il sait qui s’entraîne avec coeur et concentration, qui a envie, qui réfléchit à l’art de l’exercer, il connaît ceux qui s’efforcent de dépasser les facilités qu’il a généreusement déposées dans leur landau, ceux qui sont prêts à laisser leur âme sur le terrain, ceux qui respectent les supporters et la main qui les nourrit.



Longoria, un boss



Vous attendez quelque chose de ce match, vous ? Gueye et Rongier seront présents mais pas vraiment dans leur assiette, sûrement. Pas de Kamara, toujours pas d’Amavi. Il y aura Lirola, quand même. Mais Lirola, c’est pas lui qui met les buts, et ses centres trouveront qui ? Benedetto ? Germain ? Si tu te retrouves avec un but de Milik sur un centre de Lirola, alors Longoria devient ce genre de boss qu’on aime porter aux nues. Il est bon, ce petit… il nous plait.



Et devant ? Ils vont jouer un jour ? Réponse ce soir.

Qu’ils se sortent ensemble de la merde dans laquelle ils se sont mises s’il leur reste de l’honneur. Ou alors, que ceux qui boudent pour des raisons qui leur sont propres profitent du mercato pour se casser. À un salaire inférieur, s’ils ont les couilles de choisir l’aventure.



Faites un peu votre métier, petites folles.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert