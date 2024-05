Molina balance : « Si certains gardent leur poste à l’OM, moi je dis bravo »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Ce lundi sur RMC, Christophe Dugarry n’a pas caché sa frustration en voyant l’OM terminer la saison 8e de Ligue 1. Pour l’ancien joueur, le président Longoria doit s’en aller !

Dans une vidéo publiée sur sa chaine Youtube, le journaliste Romain Molina dresse un bilan de la saison de Ligue 1. Il s’interroge sur le niveau d’exigence présent à l’OM : « Correa c’est peut être la pire recrue de l’année ! Je vois des gens ne pas avoir d’exigence pour l’OM. On parle de l’OM. Un club qui devrait être la locomotive du championnat de France au niveau national et européen… et tu termines 8eme. En Ecosse, le Celtic et les Rangers peuvent faire finale ou demi finale au niveau européen, s’ils ne gagnent rien au niveau national c’est la crise. Ce sont des clubs qui ont un ADN. Mais comment l’OM est passé du plus grand club français, à un club qui termine 8eme et où certains trouvent des excuses. Si certains gardent leur poste à l’OM, moi je dis bravo. Tristesse de ce manque d’exigence. »

Correa c’est peut être la pire recrue de l’année !

Sur RMC ce lundi après la fin de la saison de Ligue 1 où l’OM a terminé 8e et donc pas européen, Christophe Dugarry a fait une demande un peu particulière à Pablo Longoria. Selon l’ancien joueur, le président espagnol est le seul responsable de cette saison catastrophique. Il lui réclame donc de quitter le navire !

Qu’il vienne avec toutes ses responsabilités, qu’il rende sa chemise et pose sa démission

« On a vu toute la saison que cette équipe était moyenne, mais une nouvelle fois, qui a choisi ces joueurs ? (…) On se pose la question sur les joueurs, mais j’ai envie de me poser la question sur le président. Qu’il vienne avec toutes ses responsabilités, qu’il rende sa chemise et pose sa démission. Peut-être que l’actionnaire ne l’acceptera pas, mais à travers sa démission posée, il montrera qu’il la totale responsabilité de ce qui s’est passé. C’est lui le seul et unique responsable »

Le premier bilan de Longoria

Le président de l’OM, Pablo Longoria s’est exprimé en zone mixte après la victoire de son équipe face au HAC dimanche, il a annoncé du changement !

Comment analysez vous la saison ?

Pablo Longoria : « Finir 8e de Ligue 1 du championnat ce n’est pas acceptable c’est inadmissible. J’ai un sentiment de déception comme tout le monde. On doit faire notre autocritique, on a déjà analysé et on va continuer. Maintenant il est temps de reconstruire la saison prochaine. On a la tête à cela depuis un moment déjà. On doit faire notre autocritique, on est responsable. Ce n’est pas acceptable de finir sans être européen. On n’a pas été à la hauteur. «