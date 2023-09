Monaco : Hütter évoque l’OM de Gattuso et ses nombreux absents !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant de recevoir l’OM samedi à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1, le coach de l’AS Monaco Adi Hütter était en conférence de presse. Ce dernier a évoqué l’arrivée de Gattuso à l’OM mais aussi les blessés qui s’accumulent dans ses rangs.

L’entraîneur de Monaco Adi Hütter a confirmé ce jeudi l’absence de longue durée de son latéral brésilien Caio Henrique. Une blessure qui s’ajoute à celles de Embolo et Salisu. De plus Golovine est suspendu pour ce match face à l’OM.

L’OM ? Les joueurs voudront se montrer à leur nouveau coach

« Gennaro Gattuso était un super joueur. C’était un joueur très agressif. Il y aura une nouvelle émotion dans l’équipe, donc ce n’est pas facile pour nous de nous préparer en tant qu’adversaire. (…) L’OM est l’un des plus gros clubs en France. Les joueurs voudront se montrer à leur nouveau coach. Ce n’est jamais facile pour un nouvel entraîneur de changer beaucoup de choses. On devra être bien meilleurs que sur les deux derniers matches. Après cette défaite contre Nice, on a l’opportunité de montrer notre capacité de réaction. »

3 forfaits importants, un suspendu et une incertitude (Minamino)

Le coach autrichien de l’ASM a fait un point sur l’état de son effectif. « (Mohammed) Salisu, Breel (Embolo) et Caio (Henrique) sont évidemment blessés. Hier (mercredi) à l’entraînement, Takumi (Minamino) a eu une petite douleur à l’adducteur. On a décidé par sécurité qu’il ne s’entraînerait pas aujourd’hui (jeudi). Golovine est suspendu pour ce week-end. On verra samedi pour Takumi. » Quid du jeune Eliesse Ben Seghir qui était en phase de reprise ?