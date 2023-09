Monaco – OM : Quelle heure ? Quelle chaîne TV ?

L’Olympique de Marseille a trouvé son nouveau coach en la personne de Gennaro Gattuso. Le coach italien va diriger son premier match à Monaco.

L’OM va affronter Monaco ce samedi. Après la grosse défaite 4-0 au Parc, les marseillais vont devoir relever la tête face à une équipe de Monaco. Avant cette rencontre l’OM est 8e de Ligue 1 à 4 points du leader.

Le nouveau coach nous demande beaucoup de sacrifices sur le terrain

Léo Balerdi a affiché son envie de jouer, de retrouver de l’envie et de la confiance. L’OM s’offre un nouveau départ :« Le match contre le PSG, c’est du passé même si on sait qu’on a des choses à se reprocher. Nous sommes focalisés sur le prochain match. Il y a eu plusieurs changements, aussi bien au niveau des joueurs que dans le staff. Cela a amené de la confusion, le projet de jeu n’était pas le même. Le jeu de Gattuso est sans doute plus proche de celui de Tudor. On sait que nous n’avons pas été bons face au PSG, le reste c’est du passé. On a vraiment envie de jouer. Le nouveau coach nous demande beaucoup de sacrifices sur le terrain, il veut que l’on soit une famille. je pense comme lui, ça peut nous faire du bien d’être généreux et d’être une famille sur le terrain. On est prêts, on est tous avec Gennaro, on doit remercie Marcelino. C’est un nouveau départ, on est enthousiastes. »

A Quelle heure et sur quelle chaine TV ?

L’OM affronte le Monaco ce samedi soir au stade Louis II. Le match de l’OM débutera à 21h00. Le match sera diffusé sur Canal + foot.

Comment regarder le match GRATUITEMENT EN STREAMING



A noter que DAZN propose actuellement un essai gratuit et sans engagement et résiliable à tout moment pour les nouveaux inscrits afin de tester leur offre. Ainsi, ce mois d’essai permet donc aux supporters marseillais de regarder gratuitement les deux matchs Marseille-Toulouse & Monaco-Marseille.

Il y a quelques semaines on apprenait en effet que Canal + avait décidé de s’associer avec un nouveau partenaire pour enrichir son offre sport : DAZN

Surnommé le « Netflix du sport », le service de streaming est ainsi désormais inclus dans les formules suivantes : pack Sport+, Canal+ Sport, Friends & Family, Integrale, Integrale+ au tarif de 14,99 euros par mois, et même à 9,99 euros pour son lancement.

Par ailleurs, l’application DAZN diffusera la chaîne Canal+ Ligue 1. Les abonnés DAZN auront ainsi accès aux mêmes matchs de Ligue 1 Uber Eats que ceux qui sont diffusés sur Canal+DAZN est dès aujourd’hui accessible en live depuis myCanal ou la chaîne 19.