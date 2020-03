Montpellier vs OM: Der Zakarian ambitieux avant d’affronter les marseillais !

L’OM va affronter le MHSC ce samedi à 17h30. L’entraineur de Montpellier, Der Zakarian espère battre les marseillais…

Les hommes de Villas-Boas vont devoir battre Montpellier, s’ils veulent conserver leur avance au classement. L’équipe de Michel Der Zakarian, huitième du championnat s’est incliné lourdement le week-end dernier face à Rennes 5-0.

J’espère les 3 points contre Marseille– Der Zakarian

Il a exprimé au micro de France Bleu, son souhait de battre l’OM :

« On a envie de s’accrocher. On croit en cet effectif. On a été un peu rétrogradés, mais on reste dans la course. Je pense que ça sera compliqué d’aller chercher la 4e place, mais la 5 ou la 6e place, c’est possible. Si Paris gagne les deux Coupes, ce qui est faisable, mais ça sera à nous aussi de gagner nos matchs. Je pense qu’on fait une bonne saison même si à l’extérieur, on est moins performants. Il nous reste 10 matchs, on est toujours à lutte pour ces 6 premières places. On va se battre. On est dans la lignée de la saison dernière. Essayons de gagner un maximum de matchs à domicile et on verra sur les 5 à l’extérieur. J’espère les 3 points contre Marseille. L’objectif fixé est de finir dans les 10 premiers, au-delà, ce sera un échec ». Michel Der Zakarian— Source: France Bleu Hérault