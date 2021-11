Mourinho vs Sampaoli, Bielsa vs Deschamps… Peter Bosz a choisi !

Après cette nouvelle longue trêve internationale, l’OM ira défier Lyon dans le cadre de la 14e journée de Ligue. Le coach des Gones, Peter Bosz a expliqué à So Foot qu’il était bien plus proche des idées offensives d’un Sampaoli que de celles de Mourinho…

Le coach Peter Bosz a évoqué ses inspirations en termes de jeu et ce dernier est un adepte de Johan Crouyff. Il tacle Mourinho au passage et explique que le jeu proposé par Deschamps n’est pas forcément ce qu’il préfère. Par contre, il apprécié Sampaoli et Bielsa…

Bielsa porte surtout ce côté extrême de Cruyff — Bosz

« Le problème, c’est que si je copie Johan Cruyff, les joueurs vont le sentir et réaliser que ce n’est pas vraiment moi. C’est comme si je me mettais à faire du Mourinho, à imiter ses conneries. Ce serait fake. Lui il est comme ça, il est authentique. Après, sur le plan tactique, là oui je prends beaucoup de choses de Johan, mais aussi d’autres entraîneurs. Sampaoli, par exemple, j’adore, c’est vraiment spécial ce qu’il propose. Quand il était sélectionneur du Chili, il jouait avec deux défenseurs centraux de petite taille, alors que tout le monde pensait qu’il fallait des types de deux mètres super costauds. Ses centraux, ils pressaient, c’était impressionnant… Bielsa porte surtout ce côté extrême de Cruyff. Moi, j’essaye d’être réaliste. Ce n’est une stratégie kamikaze, du style, ‘allez tous devant et après on verra’. (…) Je préfère celui de l’Espagne. Mais la France a remporté la Ligue des Nations, elle est championne du monde en titre, donc là-dessus, on ne peut rien dire. » Peter Bosz – Source: So Foot (Novembre)

Si un jour j’ai l’opportunité d’entraîner un des sept tops clubs, oui, j’irai — Bosz

Toujours dans So Foot, Peter Bosz n’a pas caché qu’il souhaitait rejoindre les plus grands clubs européens à l’avenir. Passé par le Borussia Dortmund et l’Ajax Amsterdam il y a quelques années, il ne dirait pas non à Barcelone, le Bayern ou Manchester City !

« Le Bayern Munich, le FC Barcelone ou Manchester City ? Bien sûr. Je suis très content à Lyon. C’est un très grand club. Mais si un jour j’ai l’opportunité d’entraîner un des sept tops clubs, oui, j’irai. Enfin maintenant ils sont huit avec Newcastle. Paris ou City ne faisaient pas partie de cette élite avant leur rachat. Dans cinq ans, ce sera au tour de Newcastle d’en être » Peter Bosz – Source : So Foot