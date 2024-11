Nantes OM (1-2) Højbjerg : « Je suis fier d’être dans cette équipe ! « 

Au micro de DAZN, Pierre-Emile Højbjerg a livré ses impressions après la victoire précieuse de l’OM contre Nantes (1-2) ce dimanche, lors de la 10e journée de Ligue 1. Dans un match intense et disputé jusqu’au bout, le milieu danois a salué l’effort collectif de son équipe et la capacité des Marseillais à se remobiliser pour décrocher trois points importants.

« C’est magnifique. Nous avons joué un match très difficile et intense. Félicitations à Nantes. Je suis très fier de l’équipe et de la façon dont nous nous sommes remobilisés cette semaine pour venir ici, assumer nos responsabilités et décrocher la victoire. Nous jouons avec du risque, et c’est vrai que parfois cela expose un peu notre défense, mais je trouve que nous avons assumé ce match comme nous le souhaitions. Il y a encore des points à améliorer, mais l’attitude et la détermination dont nous avons fait preuve me rendent vraiment fier d’être aux côtés de cette équipe, « a ainsi déclaré le milieu de terrain de l’OM.

