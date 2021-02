Nantes – OM : A quelle heure ? Sur quelle chaîne TV ?

L’OM se déplace à Nantes pour le compte de la 26e journée de la Ligue 1. Après la victoire à domicile face à l’OGC Nice, Marseille aura à cœur de continuer sur cette lancée. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

L’OM réalise une saison très délicate au niveau du sportif cependant les Marseillais viennent de prendre 3 points ce mercredi face aux Niçois. Une première victoire après 7 matchs en championnat. Marseille devra donc enchainer face à Nantes afin de recoller au Stade Rennais…

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le FC Nantes aura lieu samedi à 17h au Stade de la Beaujoire. Le match sera retransmis en direct sur Canal +.

Nantes – om en Streaming

Pour regarder Nantes – OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur le site Internet de la chaîne Canal+. Pour cela vous devez vous abonner au préalable aux plateformes.

Les commentaires en direct du match Nantes – om

Vous pouvez suive notre live texte de ce match sur notre site www.footballclubdemarseille.fr. Au coup de sifflet final nous vous proposons également notre émission « L’Après Match » en direct sur nos chaines Twitch et YouTube.

Le groupe de l’OM

Pour cette occasion, Nasser Larguet va pouvoir bénéficier du retour de Ntcham et Lirola (non qualifiés face à Nice) mais aussi Balerdi (suspendu face à Nice). Cependant, Dario Benedetto est toujours absent, il doit encore purger 2 matches. Milik et Rocchia sont aux soins. Thauvin n’est pas dans le groupe.

Gardien :

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu

Défenseurs:

Caleta-Car, Nagatomo, Balerdi, Sakai, Amavi, Alvaro, Lirola, Perrin

Milieux :

Gueye, Kamara, Khaoui, Rongier, Cuisance, Ntcham

Attaquants :

Germain, Payet, Luis Henrique, Dieng