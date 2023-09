L’OM n’a pris qu’un point, après un nul 1-1 contre le FC Nantes, vendredi soir. Alors que les olympiens avaient marqué les premiers et étaient en supériorité numérique, les Nantais sont revenus au score. Après le match, lors du débrief à chaud, notre journaliste Nicolas Filhol décortique ce mauvais résultat de l’OM contre les Canaries.

L’OM est reparti de Nantes, vendredi soir, avec un nul 1-1 très frustrant. Les hommes de Marcelino avaient ouvert le score à la 4e minute sur un but de Sarr. Et étaient en supériorité numérique cinq minutes plus tard. Lors du débrief à chaud, notre journaliste Nicolas Filhol exprime sa frustration après la contre-performance de l’équipe. Un collectif qui a laissé Nantes revenir dans le match et qui n’a pas joué de manière simple. L’intervention de Nicolas Filhol est à retrouver dans le replay du débrief à chaud, de vendredi soir, ci-dessous.

Tu te retrouves à 11 contre 10 et après »merci, on arrête de jouer »

« J’ai l’impression que tu fais tout pour marquer, explique Nicolas Filhol durant le débrief à chaud, vendredi soir. Tu marques et tu enchaînes en provoquant un carton rouge. Tu te retrouves à 11 contre 10 et après : merci, on arrête de jouer, les Nantais vous pouvez vous regrouper, pressez par moments. Et là, c’est fini, tu n’es plus capable de faire quoi que ce soit. Tu t’en viens à subir par moments. Ce qui est assez hallucinant. Moi ça me fait peur parce que tu vois comment l’équipe a été remodelée en profondeur, avec ces joueurs. Tu te dis que face à un bloc bas qu’est ce que tu fabriques derrière ? »

Pourquoi se compliquer la vie ?

» Ça prend beaucoup trop de temps à se mettre en place où ce n’est que par bribes, poursuit Nicolas Filhol. Donc là dix minutes et un peu en seconde mi-temps, par moments. Mais ça reste totalement insuffisant. Individuellement ce qui me rend fou, c’est cette façon de jouer avec trop de touches de balle. Pourquoi se compliquer la vie, à toujours vouloir faire ce crochet en plus ? Même un mec comme Rongier, qui n’est pas avare d’efforts, fait des crochets supplémentaires, des passes mal assurées dans le dos des joueurs. Ça me rend dingue, appliquez vous. C’est la base du football.«