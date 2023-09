Mercato OM : « Il faut laisser beaucoup de temps à Correa »

Titulaire pour son premier match avec l’OM, Joaquin Correa n’a pas réalisé une bonne performance. Lors du débrief à chaud, notre invité Adam Manseur a pointé les erreurs de l’Argentin dans ce match. Mais affirme qu’il faut laisser du temps au joueur.

L’OM n’a pu faire mieux qu’un nul 1-1, vendredi soir contre le FC Nantes. Arrivé quelques jours avant la rencontre, Marcelino a titularisé Joaquin Correa. L’Argentin n’a cependant pas brillé pour ses débuts. Durant le débrief à chaud, notre invité Adam Manseur a listé les manques de l’attaquant durant le match. Mais assure que le joueur a besoin de temps pour s’adapter à ses nouveaux coéquipiers.

Ca n’a pas été assez pour moi

« Correa est le joueur qui reflète le plus ce match, explique Adam Manseur dans le débrief à chaud, vendredi soir. Cinq, dix bonnes minutes et après des mauvais choix tactiques. Le pressing c’était quand il voulait. Et ça c’est extrêmement frustrant. Oui tu dois lui donner du temps de jeu. Ndiaye qui est un peu moins bien a peut-être besoin d’aller un peu sur le banc. Mais ça n’a pas été assez pour moi. Même si ce n’est pas un gros joueur qui est fort dans le pressing. Et on l’a senti, même au niveau des appuis, on l’a senti lourd, fatigué. Il n’arrivait même plus à aller au pressing. Je ne comprends pas pourquoi à la mi-temps, il ne fait pas le remplacement l’ami Marcelino. »

On a réussi l’exploit de le remettre sur ce côté là

« Sur la fin de la première mi-temps, tu vois qu’il a du déchet, poursuit Adam Manseur. Il est lourd et n’arrive pas à faire des différences. Alors qu’il arrive à effacer rapidement normalement. Je comprends la titularisation. Mais le fait qu’il ne sorte pas à la mi-temps je ne comprends pas. Il va falloir laisser beaucoup de temps à Correa, parce que cela fait cinq ou six ans qu’il n’a pas joué sur une aile. Là on a réussi l’exploit de le remettre sur ce coté là. Il faut être indulgent avec lui.«