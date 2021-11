Nantes – OM : « Marcher sur les marseillais… » Kombouaré s’explique et confirme 5 absents !

Après sa petite victoire 1-0 face à Troyes dimanche, l’OM va se frotter à Nantes ce mercredi. L’équipe de Kombouaré a ramené un point de son déplacement au LOSC et compte bien relancé une série…

Après le match nul de Nantes face à Lille (1-1) samedi, Antoine Kombouaré avait lancé la réception de l’OM : « On rentre à la maison avec un très bon point. J’espère qu’on le validera dans quatre jours face à Marseille. On doit être capable de leur marcher dessus. » Le coach a été interrogé sur cette phrase en conférence de presse ce lundi.

C’est souvent l’expression des Marseillais ça, ‘leur marcher dessus’, donc je me suis un peu amusé — Kombouaré

« J’ai dit ça car c’est souvent l’expression des Marseillais ça, ‘leur marcher dessus’, donc je me suis un peu amusé. L’idée, c’est de faire un grand match. On n’a pas le choix. Si on veut espérer faire un bon résultat contre Marseille, il faudra être prêt à faire une grande performance. Quand je dis grande performance, c’est sur la durée. A Paris, on a joué une bonne deuxième mi-temps. En première mi-temps, on a été en souffrance. Là à Lille, on a fait une très bonne première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a été un peu plus en difficulté. J’espère que contre Marseille, on sera capable de jouer 1h35, on va mettre les arrêts de jeu aussi. » Antoine Kombouaré – source : Conférence de presse (29/11/2021)

Antoine Kombouaré a a aussi fait le point sur l’état de son groupe à deux jours de recevoir l’OM à la Beaujoire, et il y aura des absents : « Pedro Chirivella est suspendu, tout comme Fabio. Sébastien Corchia, Renaud Emond (ischios) et Roli Pereira (entorse claviculaire) sont blessés. Charles Traoré et Jean-Charles Castelletto sont de retour ».

Jorge Sampaoli s’est exprimé après la victoire de l’OM (1-0) contre Troyes au stade vélodrome ce dimanche à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1.

» C’était pour nous très important de gagner ce soir d’autant que cette semaine a été particulièrement difficile. Cette victoire nous rapproche de la deuxième position au classement et en plus avec un match en moins. (…) Payet est un joueur très important pour nous, il a d’immenses qualités et il a été décisif sur chacune de nos actions notamment sur le but de Lirola. C’est essentiel pour nous qu’il soit là. (…) C’est clair que l’on a eu plus d’opportunités en seconde période. Lors de la première période, cela a été plus difficile face à un adversaire bien regroupé en défense. Il faut donc qu’on insiste pour obtenir plus d’opportunités et surtout être plus agressif » Jorge Sampaoli – Source Prime Vidéo