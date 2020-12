Next Generation : « Un impact négatif en termes d’image pour l’OM et des questions… »

L’Olympique de Marseille vient de perdre un solide allier dans son programme de formation: le FC Burel. Selon Actu Foot, le club des Bouches-du-Rhône qui avait notamment formé Maxime Lopez ne fera plus partie d’OM Next Génération. Azir Said Mohamed, qui suit attentivement le football amateur dans la région, nous a donné son sentiment sur cette information jeudi dans Débat Foot Marseille. Extrait.

En plus du Burel, la Provence nous apprenait hier que l’US Endoume et le FC Châteauneuf-les-Martigues n’avaient pas renouvelé leur partenariat avec l’OM cette saison. Pour Azir Said Mohamed, ces décisions ont un impact négatif sur l’image que veut véhiculer l’OM en termes de formation locale. Par contre, ce dernier estime que cela n’aura pas forcément de conséquences sur le recrutement de jeunes qui reste pour les mineurs une décision des parents. Azir donne l’exemple du recrutement d’un jeune élément du club d’Air Bel, qui n’a pourtant signé aucun partenariat avec l’OM (voir cet extrait en image ci-dessus).

Du côté de l’OM, ce départ du FC Burel est considéré comme « un non-événement » dixit la Provence.