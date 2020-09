Neymar accusé à son tour de racisme envers un joueur de l’OM !

L’histoire prend des proportions gigantesques. Neymar accuse Alvaro de racisme depuis le classique houleux du dimanche 13 septembre. Mais le Brésilien vient d’être à son tour soupçonné pour des faits similaires…

L’histoire ne s’en finit plus. Alors que la starlette du PSG crie au scandale, depuis plus d’une semaine maintenant, reprochant au défenseur olympien de lui avoir proféré des propos à caractère raciste, les positions pourraient s’inverser. La radio espagnole Cope a révélé des images contraignantes à l égard de l’ancien Barcelonais. Selon un journaliste de l’émission El Partizado, Neymar aurait qualifié Sakai de « Chinois de merde ». L’OM serait informé et possèderait les preuves de ce passage.

💥 Informa @JaviGC10 🥢 « El Olympique de Marsella tiene unas imágenes en las que se demuestra que Neymar llama « Chino de mierda » a Hiroki Sakai » 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/6IW8YnUkLK — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 21, 2020

Contre-attaque de l’OM envers Neymar ?

Le dernier deuxième de Ligue 1 pourrait contre-attaquer. Pour rappel, ce dimanche, un groupe d’experts brésiliens est venu corroborer les soupçons de Neymar envers Alvaro. « Il prononce le mot ‘mono’ (singe), au moment où il tourne la tête. Nous n’avons pas pu comprendre ce qu’il dit avant de le prononcer. Mais nous avons un consensus sur l’utilisation du terme « mono » », a lâché un des spécialistes lors d’une pour le programme Esporte Espetacular. C’est la première fois que des professionnels abondent dans le sens du meneur de jeu du PSG.

La commission de discipline a pour sa part mis le dossier en instruction. Et cette nouvelle affaire Neymar/Sakai pourrait prendre le même chemin…