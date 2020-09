Neymar insulte Alvaro, qui lui répond sur les réseaux ! Le Brésilien en remet une couche… #PSGOM

L’Olympique de Marseille s’est imposé 1-0 au Parc face au PSG, ce dimanche, dans une fin de rencontre houleuse. Alvaro et Neymar font partie des agitateurs. Suite à l’expulsion du Brésilien, les deux hommes ont continué à faire parler d’eux sur les réseaux…

L’OM gagne (1-0) et tout Marseille est en ébullition. Cependant, dans le temps additionnel de la partie, des échauffourées éclatent. Jordan Amavi et Layvin Kurzawa en viennent même à se taper dessus ! Une image à ne pas montrer sur les terrains de football. Du côté d’Alvaro et Neymar, les deux joueurs n’ont pas cessé de se rentrer dedans durant la rencontre. Et le Brésilien a été expulsé suite à une gifle assénée par ce dernier à l’Espagnol. Fou furieux, Neymar crie au racisme…La star du PSG reproche au défenseur olympien de l’avoir traité de singe.

Les explications se sont poursuivies sur les réseaux après le match. Neymar a dégainé le premier. Et les mots son rudes. « Le seul regret que j’ai, c’est de ne pas être face à ce connard! »

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Alvaro répond à Neymar

Alvaro Gonzalez s’est à son tour défendu et a répondu à l’ancien barcelonais. « Il n’y a pas de place pour le racisme. J’ai eu une carrière propre et avec de nombreux collègues au quotidien. Parfois vous devez apprendre à perdre et à assumer sur le terrain. Incroyable victoire aujourd’hui avec ces trois points. Allez l’OM. Merci la famille »

No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increibles 3 puntos hoy. Allez l’OM💙 Gracias familia⚪️Ⓜ️🙌🏼 pic.twitter.com/4DuUT1PT0x — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 13, 2020

Qui lui répond…

Le numéro 10 à Paris a riposté. « Tu n’es pas un homme à assumer ton erreur, perdre fait partie du sport. Insulter et apporter du racisme dans nos vies, non, je ne suis pas d’accord. JE NE VOUS RESPECTE PAS ! VOUS N’AVEZ AUCUN CARACTÈRE ! Assume ce que tu dis, sois un HOMME « RAPÁ »! RACISTE »