Neymar out comme Mbappé ? Dieng met les points sur les i et ça commence mal pour Gueye… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Neymar pourrait lui aussi être forfait pour OM – PSG en Coupe de France, Dieng explique son choix et Gueye ne jouera pas en Coupe d’Europe…

Neymar out ?

Après Mbappé, c’est potentiellement Neymar qui manquerait le 8ème de finale de coupe de France contre l’OM. Le brésilien souffre toujours d’une blessure à la cheville qui inquiète son staff.

Déjà privé de Killian Mbappé suite à une blessure à la cuisse pour le match de coupe de France contre l’OM, le 8 février, le PSG pourrait aussi être privé de Neymar, potentiellement indisponible à cause d’une blessure à la cheville qu’il traine depuis la coupe du monde. Lors de la victoire 1-3 contre Montpellier, Neymar a été laissé au repos. Il aurait ressenti une fatigue musculaire en marge de la rencontre. Il n’est pas garanti qu’il dispute ce Classique en coupe de France.

🔴 La cheville de Neymar provoque de l’inquiétude au sein du staff parisien. 😬 🗞️ @lequipe pic.twitter.com/vAdAEbTAKp — Vibes Foot (@VibesFoot) February 2, 2023

Mbappé avait été sorti sur blessure à la 21ème minute lors du match contre Montpellier. Si Christophe Galtier s’est dit optimiste en conférence de presse d’après match, Mbappé manquera trois semaines de matchs. Sans Neymar et Mbappé, l’OM a donc potentiellement un coup à jouer en vu de la qualification en quart de finale.

Dieng : « On ne nous a pas parlé de prolongation de contrat »

Après un début de saison difficile à l’OM entre manque de temps de jeu et transfert échoué. Bamba Dieng a rejoint le FC Lorient lors du mercato d’hiver. Il explique les raisons de son départ et ne regrette pas son choix.

Le 27 janvier Bamba Dieng s’est officiellement engagé au FC Lorient en échange de 7 millions d’euros et 3 de bonus pour l’OM. Poussé vers la sortie en début de saison avec l’arrivée d’Igor Tudor. Dieng était annoncé à Nice ou à Leeds, mais au final, le sénégalais est resté à l’OM. Une blessure au genou, remontant à 2020 est la raison évoquée pour expliqué son départ avorté à l’été 2022.

»Après le transfert raté à Nice, je suis rentré travailler à Marseille et me voici à Lorient. Je ne regrette pas de ne pas rester à Marseille. On ne nous a pas parlé de prolongation de contrat. Je suis resté concentré pour aider l’équipe et retrouver du temps de jeu. Malheureusement, cela ne s’est pas passé comme prévu et c’est pour ça que je suis venu ici. C’est le foot, il y a des moments difficiles. Avant, j’avais mal au genou, mais ça ne m’empêchait pas de jouer. C’est une ancienne douleur qui date de 2020. Cela ne s’était pas bien soigné. Aujourd’hui, c’est derrière moi et je n’ai plus mal » Bamba Dieng – Source : BFM/RMC (3/02/2023)

🟠 Lorient a annoncé l’arrivée de Bamba Dieng, qui a été présenté avec son nouveau maillot au stade du Moustoir avant le coup d’envoi du derby contre Rennes. L’attaquant arrive de l’OM après des jours d’incertitude.https://t.co/5gnFcbpAOX pic.twitter.com/NGQ9Vj5QVF — RMC Sport (@RMCsport) January 27, 2023

Tudor lui laissera jouer 12 matchs, toutes compétions confondues pour deux buts marqués. Durant ce mercato d’hiver Dieng avait été envisagé comme monnaie d’échange par l’OM pour recruter le lorientais Terem Moffi. Mais au final Dieng a été transféré définitivement à Lorient et Moffi a signé à Nice. Dieng a joué ses premières minutes contre Reims, lors de la défaite 4-2 de son équipe, le 1er février, en rentrant à la 69ème minute. Dieng devra aider Lorient, actuel 6ème de Ligue 1, à rester le plus haut possible au classement, après un bon début de saison des merlus.

Avec le recrutement d’Ounahi, Pape Gueye a été envoyé en prêt sans option d’achat au Séville FC. Le milieu de terrain va devoir tenter de se faire une place dans la rotation de Jorge Sampaoli en Liga, car il ne jouera pas en Coupe d’Europe !

Troisième de son groupe en Ligue des champions, le Séville FC a été reversé en barrages de Ligue Europa. Selon l’Equipe, « la « liste A » soumise à l’UEFA, qui ne peut comporter que trois nouveaux joueurs par rapport à celle envoyée en début de saison, Oliver Torres, Lucas Ocampos et Loïc Badé ont été les heureux élus, au détriment du milieu de terrain sénégalais Pape Gueye. » Le club espagnol va affronter le PSV Eindhoven les 16 et 23 février avec comme objectif de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Mais cela sera sans l’international sénégalais prêté par l’OM…

❌ El Sevilla deja fuera de la lista para la Europa League a Pape Gueye 📋 Bryan Gil aparece en la Lista B y Tecatito sigue fuera 🤝 Oficial la cesión de Januzaj al Basaksehir sin opción de comprahttps://t.co/CYUSuIJIfA — Tiempo de Juego (@tjcope) February 3, 2023

Pas d’Europe pour Gueye !

Pape Gueye va terminer la saison au FC Séville ! Le club marseillais avait officialisé son départ ce lundi soir.

𝗕𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗳𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 𝗣𝗮𝗽𝗲 𝗚𝘂𝗲𝘆𝗲 👊 Le milieu de terrain 🇸🇳 va finir l’exercice en cours en prêt au FC Séville. pic.twitter.com/wJv3oAvwGz — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 30, 2023

L’Olympique de Marseille va faire son entrée en Coupe de France ce samedi ! Pape Gueye était en conférence de presse avec ce match, le milieu de terrain a répondu à une question sur son avenir à l’OM. Il est resté flou…

Je n’ai pas encore vu les dirigeants

« Le TAS, ça ne bloque aucun mouvement pour le mercato. Mais je suis toujours à l’OM, je suis bien ici. Je n’ai pas encore vu les dirigeants, je suis sur le terrain. Ma mission est là. Pour la suite, ce n’est pas moi qui gère. À mon arrivée, personne ne pensait que j’allais faire ce que j’ai fait à l’OM. J’étais jeune. Je suis fier de ce que j’ai fait au club. Il m’a permis de jouer de grands matchs, gagner une CAN. J’aimerais jouer + mais il y a de la compétition. Je suis compétiteur ». Pape Gueye – Source : Conférence de presse (05/01/2023)