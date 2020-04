Niang ouvre la porte, McCourt met la main à la poche, et l’apparition d’un nouveau mercato… Les 3 infos OM de ce lundi !

Niang ne dit pas non au club olympien, McCourt remet de l’argent et une nouveauté concernant le mercato… Les 3 infos OM de ce lundi !

Mercato : Cet attaquant ciblé par l’OM ouvre la porte !

Ciblé par l’Olympique de Marseille selon plusieurs sources, Mbaye Niang a répondu à cet intérêt dans un Live Instagram avec Bilel Ghazi, journaliste de L’Equipe.

L’Olympique de Marseille est en difficulté financière mais aurait tout de même pris des renseignements sur plusieurs attaquants et notamment en Ligue 1.

Si demain on me dit que l’OM me veut, la question se pose — NIANG

Dans un live Instagram avec Bilel Ghazi, journaliste pour L’Equipe, Mbaye Niang a évoqué son avenir et notamment l’intérêt de l’OM. Si les dirigeants marseillais se manifestent, l’attaquant actuellement au Stade Rennais pourrait se laisser tenter…

« L’intérêt de l’Olympique de Marseille, c’est flatteur pour moi. Cela signifie que je fais de belles choses. Si demain on me dit que l’OM me veut, la question elle se pose, tu réfléchis parce que Marseille c’est un grand club, c’est un club qui mérite d’être respecté en France. A la fin de la saison, s’il y a un club comme l’OM, je ne serai pas insensible »

Mbaye Niang – Source : Live Instagram

OM : McCourt a refait un chèque ?

Comme bon nombre de clubs en France, l’OM est touché par la pandémie du Coronavirus. Si les conséquences financières de cette crise peuvent sembler bien dérisoires face aux nombres de morts, le club joue son avenir…

Sans la crise du Coronavirus, l’OM était déjà dans le rouge financièrement. Des dettes liées au train de vie salarial du club, des transferts de l’époque Rudi Garcia. Malgré du chômage partiel (70% des salaires) et des négociations pour une baisse par tranche, l’OM n’a plus de recette et perd donc de l’argent. De plus, Canal+ et beIn Sport n’ont pas voulu régler les dernières échéances des droits TV, ce qui n’arrange pas la situation…

McCourt remet de l’argent au pot ?

Dans ce contexte difficile, le journal la Provence explique que « Frank McCourt aurait récemment réinjecté de l’argent dans les caisses du club afin que celui-ci assume son train de vie actuel, plombé par cette absence de recettes. La saison passée, déjà, la holding Éric Soccer avait versé 77 millions d’euros durant le premier semestre de 2019 pour financer le mercato d’été et les pertes d’exploitation du premier semestre. » Un geste fort du propriétaire américain dont la fortune aurait fondue ces dernières semaines…

Un troisième mercato lors de la saison 2020/2021 ?

Alors qu’une incertitude plane sur la tenue de la fin de saison 2019/2020, les autorités travaillent sur les calendriers de la saison suivante. La FIFA pourrait intégrer un troisième mercato…

La Ligue de Football française espère démarrer la saison 2020/2021 fin août. Si les 10 matches restants de la saison 2019/2020 sont joués cet été, le mercato estival sera amputé. Une situation que qui pourrait être compensée par la création d’un troisième mercato…

l’ouverture d’une troisième fenêtre de transferts — FIFA

James Kitching, directeur de la réglementation du football de la FIFA, l’a expliqué dans une émission de la chaîne allemande ARD : « Nous pourrions voir l’ouverture d’une troisième fenêtre de transferts » (propos relayés par RMC). Selon la programmation (ou non) de la fin de saison, le mercato estival 2020 pourrait être raccourci, et la FIFA pourrait donc rajouter une autre période de transfert avant ou après le mercato hivernal…