Nice 0 – Longoria 3

Trois buts à Nice, 3 points pour l’OM, la manière, la puissance, l’envie, la conviction, la gestion. Tu veux quoi de plus ?

D’accord les niçois avaient disputé une rencontre européenne jusqu’aux prolongations dans la semaine. Si tu es un observateur froid, tu es obligé de poser ce petit préliminaire. Mais si tu es supporter de l’OM tu as trop souvent vu des équipes moyennes en profiter quand ce fût ton cas d’avoir un match de plus que l’adversaire dans les pattes. On en sait quelque chose, cela a failli nous coûter la qualification directe pour la LDC. Nous ne bouderons donc pas notre plaisir.

Dans un stade chauffé à rouge et noir, avec des supporters décidés à siffler tous les porteurs du ballon olympien, hurlant chaque fois que l’un des leurs récupérait la sphère où remportait un duel, nous avons vu des olympiens en place qui ont très vite imposé leur volonté et leur supériorité technique.

S’il n’a pas été facile de trouver ceux de devant avec cette fameuse verticalité destinée à caractériser notre jeu, les niçois se montrant plutôt en place et coupant les lignes de passe, c’est consécutivement à une récupération haute (Clauss Guendouzi au pressing), autre caractéristique annoncée de la stratégie estampillée Tudor que le 1re but marseillais intervenait, la balle était transmise à Alexis Sanchez qui ne tergiversait pas, contrôle-frappe sèche pied droit au ras du poteau de Schmeichel, bim… une régalade.

Il y avait d’autres situations chaudes mais il fallait ensuite attendre la 38e pour voir ce qui pourrait devenir une spéciale Tavarès, il prend la balle, s’enfonce et frappe pied droit (censé ne pas être son meilleur pied) et bim 2-0. Le 3e arrivait vite derrière, nouvelle frappe de Tavares repoussée par Schmeichel dans les pieds de Sanchez qui ne laissait pas passer l’opportunité, prenant même le temps avant de célébrer sa réalisation de consoler le gardien niçois.

Rien de notable sur la 2e période, l’OM se contentant de contrôler une équipe niçoise peu inspirée, fatiguée, résignée et maladroite dans d’incroyables proportions.

3 points, cleanshit, tout le monde est impeccable même si on a vu des petites maladresses pouvant coûter cher face à une opposition plus rude, de Pau Lopez à Alexis Sanchez, chaque joueur a bien tenu son poste y compris Balerdi et Kolasinac. Les entrants ont été à la hauteur, Bailly a affiché de belles promesses. Tout va bien.

À noter l’excellente relation technique Payet-Sanchez, attention de ne pas trop se téléphoner non plus.

On peut supposer que plus personne n’aura désormais envie de siffler Tudor.

Et il serait bon de souligner au vu du rôle joué par les recrues dans les actions et les buts, qu’en filigrane cette victoire porte la marque de Pablo Longoria.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert