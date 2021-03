Nice – OM: Trois gros retours dans le groupe niçois !

L’OGC Nice reçoit l’Olympique de Marseille samedi à 17h. Pour ce derby du sud, les Aiglons enregistrent le retours de trois joueurs majeurs de leur effectif. En effet, Rony Lopes et Youcef Atal reviennent de blessures et seront disponibles pour affronter les hommes de Sampaoli.

Samedi, l’Olympique de Marseille se déplace à l’Allianz Riviera de Nice. Les Marseillais tenteront d’enchaîner une troisième victoire de rang. Après les succès, au Stade Vélodrome, face à Rennes et Brest la semaine dernière, les olympiens disputeront leur premier match à l’extérieur sous l’ère Sampaoli. Le match aller, disputé il y a seulement un mois à cause d’un report dû à des cas de Covid chez les niçois, avait été remporté par l’OM sur le score de 3 buts à 2.

Atal et lopes aptes à jouer contre l'om, Todibo de retour…

Si, du côté olympien, Jorge Sampaoli devra composer sans Valentin Rongier, Jordan Amavi (blessés) et Boubakar Kamara (suspendu), les niçois enregistrent deux retours majeurs. Youcef Atal et Rony Lopes ont soigné leur blessure et pourront donc affronter les Marseillais. Titulaires indiscutables de leur équipe, l’OM devra les surveiller car, cette saison, le danger niçois vient souvent de ces deux joueurs. De plus, Jean-Clair Todibo fera son retour en défense après un match de suspension. En revanche, Hicham Boudaoui (lésion ménisque), Dante (lésion ligament croisé antérieur) et Jeff Reine-Adelaïde (lésion ligament croisé antérieur) sont toujours forfaits.