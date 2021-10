Nice – OM: Le groupe marseillais avec deux minots en renfort

Ce mercredi, l’OM se déplace à Troyes pour affronter Nice à 20h45 dans le match a rejouer comptant pour la 3è journée de Ligue 1…

L’OM affronte Nice dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1, les incidents en août avaient entrainés l’arrêt définitif du match. Amine Harit et Lirola ne sont pas qualifiés pour la rencontre, et Leo Balerdi est suspendu. Les deux minots Targhalline et Ben Seghir sont quant à eux dans le groupe.

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Amavi, Peres, Caleta-Car, Saliba, Alvaro

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Payet, Targhalline

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Under, Milik, Ben Seghir