Nice – OM : Le groupe marseillais sans Cuisance…

L’Olympique de Marseille se déplace à Nice dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli doit faire sans Boubacar Kamara pour ce match…

L’OM affrontera Nice demain à 17h pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Valentin Rongier (tendon) et Jordan Amavi (cuisse) sont toujours absents, Kamara est suspendu pour ce match. Anoter l’absence de Michael Cuisance et l’apparition des deux jeunes 𝗔𝗮𝗿𝗼𝗻 𝗞𝗮𝗺𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻 et 𝗢𝘂𝘀𝘀𝗮𝗺𝗮 𝗧𝗮𝗿𝗴𝗵𝗮𝗹𝗹𝗶𝗻𝗲.

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Pelé, Vanni

Défenseurs:

Sakai, Nagatomo, Perrin, Caleta-Car, Alvaro, Lirola, Balerdi, 𝗞𝗮𝗺𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻

Milieux :

Khaoui, Gueye, Ntcham, 𝗧𝗮𝗿𝗴𝗵𝗮𝗹𝗹𝗶𝗻𝗲

Attaquants :

Payet, Germain, Benedetto, Milik, Luis Henrique, Thauvin, Dieng