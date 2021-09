Nice – OM : Le verdict est tombé pour le supporter qui avait frappé Payet

Lors des incident à Nice entre certains supporters locaux et des joueurs de l’OM, Tony C avait asséné un coup de pied à Dimitri Payet. Il vient d’être condamné par le tribunal correctionnel de Nice…

Le supporter niçois a écopé d’une sanction de cinq ans d’interdiction de stade, il a aussi été condamné jeudi à un an de prison avec sursis. Selon RMC, « cette condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nice est inférieure aux réquisitions de la procureure, qui avait réclamé un an d’emprisonnement dont six mois ferme. Tony C., intérimaire de 28 ans et supporter de l’OGC Nice depuis son enfance, échappe donc à la prison ferme mais sa peine est assortie d’une période de deux ans de suivi probatoire et d’une « obligation de soins », et il devra justifier « d’un travail ou d’une formation ». »

🔴 Le supporter niçois qui avait frappé Payet a écopé d’une peine de 12 mois de prison avec sursis et cinq ans d’interdiction de stade. — RMC Sport (@RMCsport) September 30, 2021

Alors que le match se rejouera à huis clos à Troyes, le président de l’OM avait expliqué pourquoi l’OM n’avait pas repris le jeu après les incidents…

La sécurité n’était pas garantie – Pablo Longoria

« On a décidé de ne pas reprendre le match pour la sécurité de nos joueurs. C’est déjà la deuxième fois, on a vécu ça à Montpellier, on a décidé de reprendre là-bas. Ce qu’il s’est passé aujourd’hui est complètement inacceptable. On doit faire des précédents pour le football français. L’arbitre était avec nous, il nous a confirmé, à Jorge Sampaoli et moi, que la sécurité n’était pas garantie. Sa décision était d’arrêter le match. La Ligue a décidé, pour une question d’ordre public, de faire reprendre le match. Ce n’est pas acceptable pour nous, c’est pour cela qu’on a décidé de ne pas reprendre le match et de retourner à Marseille ce soir. » Pablo Longoria – Source : RMC Sport (22/08/21)