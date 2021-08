Nice – OM / Lemina : « Marseille ? C’est un club que je respecte beaucoup, mais… »

Passé à l’Olympique de Marseille de 2013 à 2016, Mario Lemina retrouvera le Stade Vélodrome avec l’OGC Nice demain soir. S’il en garde un bon souvenir, il souhaite néanmoins faire un résultat…

À la veille de la rencontre face à l’OM, Mario Lemina et l’OGC Nice tenteront de confirmer leur résultat spectaculaire face au LOSC le week-end dernier (4-0). Passé à Marseille durant trois saisons, Lemina souhaite frapper fort demain soir au Vélodrome.

J’ai évolué depuis l’OM, en six ans cela aurait été étrange de ne pas progresser — Lemina

« On ne veut pas s’enflammer, seulement rester dans la continuité, le travail et l’humilité pour continuer de faire de bons résultats. C’est la méthode que leur coach veut imposer, attaquer avec un grand nombre de joueurs. Ça engendre des qualités mais aussi des failles à exploiter. Si ce sera un match ouvert ? J’espère que ce le sera surtout du côté de l’OM pour marquer nos buts. Je n’ai pas fait de lien par rapport à ça, non. Marseille, c’était il y a six ans. C’est un club que je respecte beaucoup, mais je veux faire un résultat avec mon club. J’ai évolué depuis l’OM, d’abord dans les coupes de cheveux. En six ans, cela aurait été étrange de ne pas progresser sur les plans technique, tactique et de la maturité. J’ai pris beaucoup d’expérience, ça m’encourage à m’exprimer un peu plus, devenir qui je dois être sur le long terme » Mario Lemina – source : Conférence de presse (20/08/2021)