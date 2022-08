Nice-OM : Les probables titulaires marseillais

Cet après-midi, l’Olympique de Marseille se déplace à Nice dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Quelle équipe devrait aligner Igor Tudor ?

Ce soir, l’Olympique de Marseille se déplace à Nice à l’occasion du 3e match de Ligue 1. Pau Lopez devrait de nouveau être aligné dans ls buts, après une belle performance face à Nantes. Devant lui, la défense à trois devrait être composée de Mbemba à droite, Caleta-Car dans l’axe et Balerdi à gauche. Pour rappel, Gigot est suspendu…

A lire : Mercato OM : Dieng est « ouvert à une prolongation »

Au milieu de terrain, Guendouzi devrait être titulaire, même si Veretout pourrait aussi prétendre à une place de titulaire. L’un des deux devrait être accompagné par Rongier. Clauss devrait débuter la rencontre dans le rôle de piston droit, Tavares à gauche. Devant, on pourrait voir pour la première fois l’association entre Sanchez et Payet et Gerson juste derrière eux…

Payet titulaire ?

LopezMbemba Caleta-Car Balerdi Clauss Rongier Guendouzi Tavares Gerson Payet

Sanchez