Nice – OM : Quelle heure, quelle chaine TV (streaming) ?

Après deux contre-performance de suite à domicile avec l’élimination en 16e de Coupe de France contre Lille et le décevant nul contre le Racing Club de Strasbourg la semaine dernière, les marseillais se déplacent à l’Allianz Riviera de Nice ce dimanche soir. À quelle heure et sur quelle chaine TV suivre cette rencontre en direct ? On vous explique tout…

Ce match, comptant pour la 19e journée de Ligue 1, fait suite au match nul (1-1) concédé par les olympiens au Vélodrome la semaine dernière. L’OM de De Zerbi pourrait, en cas de victoire face aux niçois, reprendre 6 points d’avance sur Monaco, second du championnat mais également 8 points d’avance sur Lille, troisième du championnat.

L’heure et la chaîne TV pour suivre le match

Le coup d’envoi de la rencontre entre Nice et l’Olympique de Marseille sera donné ce dimanche 26 janvier à 20h45. Le match sera diffusé en direct sur DAZN.

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse

Lors du traditionnel exercice de la conférence de presse d’avant match ce vendredi, le coach lombard a évoqué la bonne préparation de ses joueurs pour ce match de dimanche soir :

« Les contre-performances tu les sens et tu les vois. Tu vois que les joueurs souffrent, que ça les énerve. Mais malgré tout, ils ont très bien travaillé cette semaine. Ils ont tout donné et sont prêts pour affronter Nice dimanche.«