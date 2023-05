Nice – Rennes, Lens – OM … la programmation TV complète de cette J34 de Ligue 1 !

Le suspens existe à tous les étages ! La Ligue 1 saison 2022/2023 touche a sa fin et les enjeux sont énormes. Entre les places européennes et les 4 rétrogradations, les matches valent de plus en plus cher ! Au menu ce weekend, un énorme choc !

Cette 34e journée va débuter ce samedi par un intéressant Nice – Rennes, deux équipes moins fringantes en moment. Ensuite, Lille ira se frotter à un Reims un peu en panne, avant le gros match de ce we, Lens vs OM, le choc du haut de tableau entre le 3e et le 2e. Dimanche, Angers qui vient d’être relégué va recevoir un Monaco distancé qui doit se relancer. Ensuite, Ajaccio, Auxerre, Brest ou encore Nantes et Strasbourg vont jouer leur survie en L1 à 15h ! Lyon va recevoir un MHSC en forme à 17h, avant l’affiche morne de ce dimanche, Troyes, presque relégué recevra un PSG en décomposition…

La programmation TV de la 34e journée de Ligue 1

Samedi 6 mai 2023 à 17h00 sur Prime Video

OGC Nice – Stade Rennais FC

Samedi 6 mai 2023 à 19h00 sur Prime Video

Stade de Reims – LOSC Lille

Samedi 6 mai 2023 à 21h00 sur Canal+ 360 et sur Canal+ Foot

RC Lens – Olympique de Marseille

Dimanche 7 mai 2023 à 13h00 sur Prime Video

Angers SCO – AS Monaco

Dimanche 7 mai 2023 à 15h00 sur Prime Video

AC Ajaccio – Toulouse FC

AJ Auxerre – Clermont Foot 63

FC Lorient – Stade Brestois 29

FC Nantes – RC Strasbourg Alsace

Dimanche 7 mai 2023 à 17h05 sur Canal+ Foot

Olympique Lyonnais – Montpellier Hérault SC

Dimanche 7 mai 2023 à 20h45 sur Prime Video

ESTAC Troyes – Paris Saint-Germain