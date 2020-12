Nîmes – OM (0-1) : L’ouverture du score tout en maitrise de Benedetto !

Malgré une grosse domination dans le jeu, l’OM avait bien du mal à concrétiser ses occasions. C’est Dario Benedetto qui a finalement réussi à ouvrir le score d’un petit ballon piqué tout en maitrise. Bien lancé par Alvaro, l’argentin contrôle parfaitement de la poitrine en pleine course et va tromper Reynet. Un but qui fait du bien à l’OM et à l’ancien buteur de Boca…

57′ Nimes 0-1 Marsilya ⚽ Dario Benedetto Tüm golleri @goal433 hesabını takip ederek bulabilirsiniz. pic.twitter.com/9YYJMwUhp3 — Goal433 (@Goal4333) December 4, 2020