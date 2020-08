Nîmes – OM (0 – 1) : Sans briller, les Marseillais remportent un troisième match amical !

L’Olympique de Marseille jouait ce soir son cinquième match amical de l’été 2020 contre le Nîmes Olympique. Les hommes de Villas-Boas se sont imposés un but à zéro…

Le onze de départ de l’Olympique de Marseille

Mandanda

Sakai – Alvaro – Caleta-Car – Amavi

Kamara

Rongier – Sanson

Thauvin – Payet

Benedetto

Résumé du match :

Si ce n’était pas forcément une grande performance, les Olympiens repartent tout de même des Costières avec un succès toujours bon à prendre.

Sans briller, les coéquipiers de Steve Mandanda ont un peu plus dominé les débats lors du premier acte et finalement ouvert le score de manière presque logique.

C’est Duje Caleta-Car qui a ouvert la marque de la tête sur un très joli centre de Dimitri Payet de l’extérieur.

Quelques petites occasions des deux côtés égaieront un peu la fin de ces quarante-cinq premières minutes.

Lors du retour des vestiaires, assorti des sorties de Alvaro et Sakai (pour Balerdi et Sarr), les Marseillais ont beaucoup plus souffert, joué bas et surtout travailler leur placement défensif. Les changements se sont ensuite enchaînés et les débats un peu plus équilibrés. Les Nîmois auront deux dernières occasions dans les cinq dernières minutes du temps réglementaires par Duljevic et Denkey mais le score ne bougera plus.

LES MATCHS AMICAUX DE L’OM

DÉJÀ JOUéS

19 juillet: 1e match amical FC Pinzgau 1 – 5 OM

22 juillet: 2e match amical SV Heimstetten 1 – 6 OM

25 Juillet : 3e match amical FC DAC 1904 Dunajská Streda 2 – 1 OM

31 juillet : 4e match amical FC Bayern 1 – 0 OM

9 août : 5e match amical Nîmes 0 – 1 OM

PROCHAINEMENT

14 août 17h00 : 6e match amical : OM – Stuttgart (Stade Parsemain, Canal +)