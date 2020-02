Nimes – OM (2-3) : BENEDETTO renverse Nimes !

L’Olympique de Marseille s’est imposé face au Nîmes Olympique (2-3), match comptant pour la 27ème journée de Ligue 1, grâce à un triplé de Dario Benedetto. Les marseillais reprennent ainsi leur marche en avant après la défaite face à Nantes la semaine dernière.

Nîmes 2 3 OM Ferhat 5′ Benedetto 10′ Deaux (92e) Benedetto 37′ Benedetto (69′) Le match

Les Olympiens étaient prévenus, cette équipe de Nîmes a retrouvé des couleurs et de l’allant. Elle l’a prouvé dès la 5ème minute en ouvrant le score par le très intéressant Zinedine Ferhat.

Le début d’une soirée compliquée ? Non car les Marseillais ont immédiatement réagi et égalisé par l’intermédiaire de Dario Benedetto bien placé sur un service en or de Bouna Sarr (10′). Même si ça a poussé derrière, Mandanda et Alvaro ont sauvé leurs partenaires.

Et c’est encore le buteur argentin de l’OM qui, sur une superbe passe en profondeur de Dimitri Payet, a frappé et assommé les locaux. D’un subtil lob, Pipa donnait l’avantage à l’OM (37′).

En seconde période, les marseillais ont décidé de laisser le ballon aux niçois. Les olympiens ont subi dangereusement les assauts à répétition des locaux, obligeant Mandanda à réaliser plusieurs parades décisives (61e, 63e)

Valentin Rongier a été proche de réaliser le break d’une frappe puissante de 20 mètres (67e). Mais c’est finalement Pipa Benedetto qui s’est offert un triplé (1-3, 69e). Sur un coup franc de Payet, l’argentin trompe Bernardoni d’une demi-volée du gauche à bout portant.

L’OM va concéder un but dans les dernières secondes des arrêts de jeu qui restera anecdotique compte tenu du résultat de cette rencontre.

Une victoire importante qui permet aux hommes de Villas-Boas de reprendre sa marche en avant une semaine après la défaite contre Nantes au vélodrome.

Le onze marseillais Mandanda Sarr – Alvaro – Caleta-Car – Amavi Kamara Sanson – Rongier Germain – Benedetto – Payet