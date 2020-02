Nîmes – OM : La feuille de match

L’Olympique de Marseille se déplace à Nîmes ce vendredi pour le compte de la 27e journée Ligue 1. Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Nîmes-OM à 20h45 sur canal + Sport

Le groupe



Olympique de Marseille

LE GROUPE DE L’OM

Gardiens :

Mandanda, Pelé, Simon

Défenseurs :

Alvaro, Perrin, Kamara, Sarr, Caleta-Car, Amavi, Abdallah, Nkounkou

Milieux :

Rongier, Lopez, Khaoui, Sanson, Chabrolle

Attaquants :

Payet, Aké, Germain, Benedetto

👥 Le groupe convoqué par le coach André Villas-Boas pour #NOOM ⤵️ pic.twitter.com/YKW9oZ3OEj — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 27, 2020

Le groupe nîmois

Gardiens :

Paul Bernardoni – Lucas Dias

Défenseurs :

Sofiane Alakouch – Kelyan Guessoum – Loïck Landre – Pablo Martinez – Gaëtan Paquiez

Milieux :

Lucas Deaux – Lamine Fomba – Sidy Sarr – Théo Valls

Attaquants :

Yassine Benrahou – Lucas Buades – Zinedine Ferhat – Moussa Koné – Romain Philippoteaux – Renaud Ripart – Nolan Roux

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda

Sarr Alavaro Caleta-Car Amavi

Rongier Kamara Sanson

Germain Benedetto Payet

Nîmes :

Bernardoni

Paquiez Landre Martinez Ripart

Fomba Sarr Fehrat

Benrahou Roux Philippoteaux

L’Arbitre pour nîmes-OM

L’arbitre désigné pour Nîmes-OM ce vendredi est monsieur Cément Turpin.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 20h45 (*) – Ciel nuageux ( couverture nuageuse 91%) – Pourcentage de pluie : 6% – Température 9°C / ressentie 9°C – Vent : 7 km/h S – Taux d’humidité : 66 % (*) Prévision accuweather.com



Les stats des confrontations Nîmes-OM (LIGUE 1)



VICTOIRES de l’OM 2 NULS 0 VICTOIRES de Nîmes

1

Les 5 derniers matchs

Marseille

OM 1 – 3 Nantes LOSC 1-2 OM Lyon 1 – 0 Olympique de Marseille Olympique de Marseille 1-0 Toulouse Saint-Étienne 0 – 2 Olympique de Marseille

Nîmes

Rennes 2 – 1 Nîmes Nîmes 1-0 Angers Nice 1 – 3 Nîmes Nîmes 2-0 Dijon Nîmes 3 – 1 Monaco

Déclarations d’avant-match

«Aucun joueur ne partira libre en fin de contrat, sauf Grégory et Yohann. On a plusieurs joueurs dont le contrat se termine en 2021. on en a parlé entre nous trois mais on a pas encore pris de décision. C’est aussi au club de dire ce qu’on peut faire ou non, mais ça sera un peu plus tard. En mars».

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

« Il s’agira de l’être à nouveau contre l’OM. Ce sera encore un top match. Si on évolue à 100 % dans tous les compartiments avec sérieux, réalisme et réussite, on aura une carte à jouer. La victoire la saison dernière? Ah, quelle soirée… L’ambiance avait été incroyable. Voici 25 ans que les Costières n’avaient plus connu un match de Ligue 1. Nous, dans l’équipe, on découvrait ce niveau. La soirée avait été parfaite. Ce vendredi, le stade sera encore plein et en effervescence. Mais en face, ce ne sera plus même adversaire : derrière le PSG, l’OM est certainement la meilleure équipe du championnat, car elle a notamment la réussite qu’elle n’avait pas l’année passée. Son effectif n’a pas trop été chamboulé et ça a l’air de très bien fonctionner avec le nouveau coach. Pour nous, se sera compliqué »

Renaud Ripart – Source : Conférence de presse