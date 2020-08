Nîmes – OM : « Montrer le moins de faille possible pour les emmerder un maximum »

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille affrontera en amical Nîmes aux Costières. Lucas Deaux, milieu de terrain des Crocos a posé les objectifs de son club sur ce match.

La préparation des Marseillais continue ! Après le match annulé face à Montpellier à cause d’un cas de COVID-19 dans l’effectif du MHSC, l’OM affronte Nîmes aux Costières ce dimanche.

L’OM fait partie des grosses cylindrées de notre championnat — DEAUX

Un match amical qui précèdera une autre confrontation face à Stuttgart qui se jouera à Fos-sur-Mer. Dans des propos rapportés par La Provence, Lucas Deaux, milieu de terrain nîmois s’est exprimé sur ce match. Il est enthousiaste à l’idée d’affronter l’OM.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Cet attaquant que McCourt a refusé de faire signer !

« Ce sera un bon test. Ça va être un très bon moyen de savoir où on en est dans cette préparation, parce que ça fait partie des grosses cylindrées de notre championnat. En général, la moindre faille que l’on peut avoir, ce sont des équipes qui savent les exploiter. Donc à nous de montrer le moins de faille possible pour les emmerder un maximum et essayer de mettre en place ce que l’on veut faire avec le coach. »

Lucas Deaux – Source : La Provence