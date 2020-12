Nîmes vs OM : 4 absents et un incertain côté nîmois !

L’OM se rend à Nîmes vendredi dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Le voisin gardois, qui a perdu 5 de ses 6 derniers matches, va tenter de « gratter des points » face à l’OM. Cependant, Jérôme Arpinon va devoir faire avec un groupe réduit…

Nîmes est 16e de Ligue 1 avec 11 points avant de recevoir l’OM ce vendredi soir. Pour cette première rencontre de la 13e journée de Ligue 1, les Crocodiles vont devoir composer avec plusieurs absents. En effet, le défenseur central Pablo Martinez, le latéral gauche Birger Meling et l’attaquant Karim Aribi sont forfaits. De plus. Lucas Deaux est suspendu suite à son expulsion face à Monaco le weekend dernier. Enfin, le capitaine Anthony Briançon reste incertain, il est touché au genou. Pour autant, le coach Jérôme Arpinon reste optimiste…

le but, c’est de gratter des points — Arpinon

« On a l’expérience de ce type de contexte. Beaucoup de mes joueurs ont vécu ça. On est tellement revenu de loin déjà qu’on se dit qu’il y a toujours espoir. Là, on est en plein dans notre championnat. On n’est pas largués ; on est en phase avec notre objectif comptable. Maintenant, on va tenter d’accrocher une bonne petite série et pour ça, le but, c’est de gratter des points. Ce n’est pas le moment d’être pessimiste : si on voit tout en noir, on ne se remettra jamais la tête à l’endroit. De nos deux derniers matches à l’extérieur, je retiens surtout notre solidité défensive à Reims et notre animation offensive qui a été intéressante, en 2e période, à Monaco : si on arrive à faire un mix des deux, on pourra accomplir un bon match, ce vendredi. » Jérôme Arpinon – Source: La Provence (02/12/2020)