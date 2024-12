Nouveau changement dans l’organigramme à l’OM !

Maxime Quinart, ancien directeur du cabinet du directoire de l’OM entre 2022 et 2024, revient au club comme chef de cabinet de Pablo Longoria après un passage au cabinet de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera. Le journaliste Mathieu Grégoire le décrit comme un « personnage austère » et un « vrai pro », soulignant son expertise et son sérieux dans son rôle.

Un changement notable dans l’organigramme de l’Olympique de Marseille a été annoncé mardi soir par le journaliste de L’Équipe, Mathieu Grégoire. Maxime Quinart, ancien directeur du cabinet du directoire du club, fait son retour à l’OM, mais cette fois-ci dans un rôle stratégique en tant que chef de cabinet de Pablo Longoria.

Un parcours en plusieurs étapes

Maxime Quinart a occupé un premier poste clé à l’OM entre 2022 et 2024, où il a été directeur du cabinet du directoire, un rôle important au sein de la structure de gestion du club, qui était alors dirigé par Pablo Longoria, Javier Ribalta et Jérôme Tessier. Cependant, au printemps 2024, il décide de quitter le club pour rejoindre le cabinet de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera. Un départ qui marquait une transition professionnelle importante pour Quinart, mais qui, visiblement, n’a pas signé la fin de son aventure marseillaise.

Retour à l’OM dans un rôle clé

Le journaliste de L’Équipe précise que Maxime Quinart revient aujourd’hui à l’Olympique de Marseille, cette fois en tant que chef de cabinet de Pablo Longoria. Cette nomination témoigne d’une volonté de renforcer la structure du club et d’assurer une gestion plus fluide entre les différents acteurs de la direction.

Un professionnel reconnu

Grégoire qualifie Quinart de « personnage austère » et de « vrai pro », des termes qui soulignent son sérieux et son efficacité dans le cadre de ses fonctions. Cette nomination pourrait avoir un impact positif sur la gestion interne de l’OM, en offrant à Longoria un soutien logistique et stratégique de poids dans la prise de décisions importantes.