Nouvelle piste à l’AS Roma, Henrique c’est bouillant et une offre de prêt pour un joueur d’Arsenal… Les 3 infos mercato OM de ce jeudi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi, du MERCATO : Un nouveau joueur de la Rome ciblé?, ça s’accélère pour Henrique et offre de prêt pour un joueur d’Arsenal…

Mercato OM : Après Veretout et Kluivert, un troisième joueur de la Roma en discussion ?



L’été dernier Pablo Longoria avait fait venir deux éléments de l’AS Roma. Cengiz Under et Pau Lopez, les deux joueurs ont réalisé une saison convaincante et ont été définitivement transférés à l’OM. Cette année, trois nouveaux noms sont annoncés…

En effet, le journaliste Gianluigi Longari explique que « la mission de Pinto à Milan pourrait également prévoir des discussions avec l’OM pour évaluer la possibilité de réaliser des sorties par la Roma. Les joueurs évoqués sont Diawara Veretout et Kluivert. »

La missione di #Pinto a #Milano potrebbe prevedere anche un confronto con l’#OM per valutare la possibilità di concretizzare alcune uscite da parte della #Roma. Indiziati #Diawara #Veretout #Kluivert — Gianluigi Longari (@Glongari) June 22, 2022

Depuis plusieurs semaines le nom de l’international français Jordan Veretout. Pablo Longoria aurait déjà fait une offre de 7 et 8M€ refusée par l’AS Roma. Même si le milieu de terrain, qui n’entre pas dans les plans de José Mourinho, devrait bien quitter Rome cet été. Selon le Corriere dello Sport, l’AS Roma qui demandait un montant supérieur à 15M€ aurait revu ses exigences à la baisse. Le club italien serait prêt à laisser filer l’international français de 29 ans contre un chèque estimé à 11M€. Et d’après CalcioMercato.com, le Français a été proposé à l’Inter et la Juventus, mais les deux écuries italiennes n’auraient pas données suite, de quoi laisser plus de chance à l’OM de l’accueillir au prochain mercato pour remplacer Bouba Kamara.

Autre nom, celui de Justin Kluivert qui était prêté à Nice cette saison. Le profil de l’ailier plairait particulièrement à Jorge Sampaoli. José Mourinho ne serait pas contre le fait de céder l’international néerlandais à un autre club… Il considère qu’il ne fait plus partie de ses plans et espère le vendre lors du mercato estival. Reste maintenant à savoir si les dirigeants marseillais vont pouvoir s’aligner sur la somme demandée, un montant avoisinant les 15 millions d’euros.

Amadou Diawara en manque de temps de jeu !

Donc selon le journaliste de Sportitalia un troisième nom est aussi dans le viseur du staff olympien. En effet, le directeur général de la Roma, Tiago Pinto, est à Milan pour renforcer l’équipe de Mourinho pour la saison prochaine, mais aussi pour résoudre plusieurs départs de joueurs. Pinto discuterait aussi de la situation d’Amadou Diawara. Le milieu défensif de 24 ans avait été recruté en 2019 en provenance du Napoli pour la somme de 21M€. Ce dernier dispose encore de deux ans de contrat, il n’a disputé que 4 matches de Serie A la saison dernière. Un famélique temps de jeu qui pourrait le pousser à changer d’air…

Quand tu joues devant la défense, tu es toujours dans l’analyse et la réflexion du jeu — Veretout

« J’ai toujours aimé jouer dans des systèmes qui me permettent de me projeter offensivement. A Nantes, j’avais même joué quelques matches en soutien de l’attaquant. Quand on m’a mis à un poste plus défensif, avec un rôle clair dans la sortie de balle, j’ai appris et ça m’a permis d’étoffer mon bagage technique et tactique. Regista ou mezzala (mot utilisé en Italie pour désigner les relayeurs, ndlr), c’est deux postes vraiment différents. Quand tu es relayeur, tu n’as pas le sentiment de devoir calculer à chaque instant, tu as plus de liberté et tu joues un peu plus à l’instinct. Tu peux te projeter, tu sais qu’il y a du monde derrière. Alors que quand tu joues devant la défense, tu es toujours dans l’analyse et la réflexion du jeu. Si je perds le ballon, derrière c’est la défense qui est exposée. » Jordan Veretout – source : RMC (mai 2021)

Mercato OM : ça s’accélère pour Luis Henrique, les détails de son (possible) transfert)

Selon plusieurs médias italiens, le profil de Luis Henrique plaît en Serie A… Longoria et le nouveau directeur sportif Javier Ribalta ont été aperçus en Italie, à Milan avec un représentant du Torino. Un prêt avec OA devrait être négocié…

Ce mercredi, une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux par le journaliste de TuttoMercatoWeb, Andrea Losapio. Dans cette vidéo, on voit Pablo Longoria le président marseillais accompagné de son directeur sportif Javier Ribalta. Les deux hommes sont avec Davide Vagnati, directeur technique du Torino (voir au bas de cet article).

Selon le journaliste de Calciomercato, Daniele Longo, l’OM aimerait que l’OA soit d’un montant évaluée à 12M€ : « le Torino sur Luis Henrique de l’OM : rendez-vous aujourd’hui (hier) à Milan. Les dirigeants du Toro veulent la classe 2001 en prêt avec OA, la demande est d’environ 12/13 millions. »

Il #Torino su Luis Henrique 🇧🇷 del Marsiglia: incontro oggi a Milano. I granata vogliono il classe 2001 in prestito con diritto di riscatto, la richiesta è sui 12/13 milioni. Si tratta — Daniele Longo (@86_longo) June 22, 2022

TMW confirme l’intérêt duTorino pour l’attaquant brésilien Luis Henrique et des discussion avec Javier Ribalta et Pablo Longoria. Mais pour le média, la négociation a été initiée sur la base du prêt avec droit de rachat fixé à environ 6 millions d’euros… Pour rappel, l’OM avait misé 8M€, plus un pourcentage sur la revente à Botafogo en 2020…

Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible — Di Meco

Après le match face à Lyon où il était sur le terrain, Luis Henrique avait particulièrement irrité un ancien joueur de l’OM : Eric Di Meco. Présent sur RMC où il est consultant, il a affirmé ne voir aucun potentiel dans ce que propose l’attaquant brésilien.

« Je crois qu’ici à Marseille, il y a quand même une sacrée gueule de bois après ce match (face à Lyon, ndlr). L’OM avait l’impression de maitriser le match pendant une bonne partie. Dembélé est rentré et ça a changé le match. Sampaoli a le défaut de ses qualités. Il tente des trucs et peut être enthousiasmant. Mais Sampaoli, j’ai du mal sur ses compositions d’équipe. Moi quand je vois Luis Henrique sur le terrain et Milik sur le banc, je pleure. Je veux bien que Milik ne soit pas en forme, mais bon… Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible » Eric Di Meco – Source : RMC

Mercato OM : Une offre de prêt transmise à Arsenal?

L’Olympique de Marseille aurait transmis une offre à Arsenal pour le prêt de Nuno Tavares d’après Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato.

Le mercato marseillais semble ralenti par la décision de la DNCG qui, au moment où l’on écrit ces lignes, n’est pas encore donnée. Pourtant les rumeurs et informations ne manquent pas concernant le recrutement de l’OM. Pablo Longoria et Javier Ribalta ne chôment pas et ont même été aperçus ce mercredi en Italie pour discuter avec le Torino pour l’avenir de Luis Henrique.

Un prêt avec option d’achat pour Nuno Tavares?

Au poste de latéral gauche, un point d’interrogation s’est installé… Kolasinac n’a pas donné entière satisfaction et Luan Peres est bien meilleur en tant que défenseur central. Pablo Longoria aurait coché le nom du joueur d’Arsenal Nuno Tavares. Le latéral gauche portugais de 22 ans est la doublure de Kieran Tierney chez les Gunners et n’a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison.

D’après Foot Mercato, une offre de prêt aurait été transmise à Arsenal pour l’ancien joueur de Benfica. Les Londoniens ne sont pas fermés à l’idée d’un prêt pour le jeune défenseur. L’OM souhaiterait inclure une option d’achat dont la somme n’a pas encore fuitée… A voir si la décision de la DNCG ne bloquera pas ce dossier et exigera une vente avant un recrutement et que le salaire du joueur ne soit pas un problème pour l’OM.

🚨Info : L’#OM discute avec #Arsenal pour un prêt avec option d’achat de Nuno Tavares 🇵🇹. • Les Gunners sont ouverts à l’idée de prêter leur latéral gauche la saison prochaine.https://t.co/FzlJyqX29W — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 23, 2022

La DNCG nous surveille et pourrait nous déranger… — De Bono

« Ils ont fait venir en fin de saison un directeur du financier pour cadrer tout cela, pour assainir un peu tout ce qu’il n’allait pas pour que ça puisse bien se passer devant la DNCG en ce moment. J’espère que tous les papiers ont été fournis et de bonne manière surtout parce qu’on sait que la DNCG ce sont quand même des gendarmes de la Ligue qui nous surveillent de très près et qui pourraient un petit peu nous déranger. Ce ne serait pas le moment parce qu’il y a la Ligue des Champions, parce que l’OM doit aussi récupérer des joueurs pour essayer de bien figurer dans cette compétition et dans le championnat pour avoir une continuité dans le travail. Il ne faut néanmoins pas qu’ils se loupent et que ça tarde un peu trop pour que l’on ne soit pris en grippe. Ces gens-là surveillent les français en général comme Bordeaux ou Bastia, pas spécialement Marseille. Cela me dérange pour ces trois clubs même si Bordeaux est vraiment en danger. Je souhaite que l’OM fournisse tous les documents et surtout arrive à donner satisfaction à la DNCG pour qu’on puisse être, à l’avenir, assez tranquille pour que l’OM puisse avoir les joueurs qu’ils veulent et surtout pour ne pas que les joueurs qui devraient venir se sentent un petit peu bloqué à ce sujet. Comme Witsel, qui risque peut-être de partir ailleurs à cause de la DNCG. Même les joueurs libres pourraient être un blocage pour l’Olympique de Marseille. Enfin, je souhaite que McCourt et son équipe puissent donner tous les renseignements du moins possibles pour que ça puisse avancer » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (20/06/2022)