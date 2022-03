Nouvel énorme échec (et remontada) pour le PSG, les meilleurs commentaires des supporters marseillais…

Le PSG affrontait le Real Madrid en huitième de final retour de Ligue des Champions. Malgré une victoire 1-0 sur le fil au match aller et une ouverture du score par le même Mbappé, les parisiens ont sombré en 20 minutes. Benzema a planté un triplé et a éliminé le club qui avait recruté Messi l’été dernier. Un nouveau camouflet pour le club parisien qui a redonné le sourire aux supporters marseillais…

Avec les mauvais résultats et les tensions autour de Jorge Sampaoli, cette nouvelle désillusion pour le PSG a redonné le sourire aux supporters marseillais le temps d’une soirée…

Chaque année, on a peur qu’ils la gagnent car chaque année ils sont plus favoris que l’année précédente.

Et chaque année, ils nous font ce plaisir de se ridiculiser

Et chaque année, tous les anciens marseillais ressurgissent pour se moquer d’eux

A l’année prochaine 💙 pic.twitter.com/S6kvHTa0S4

— Bilo ☀️ (@basilebilo) March 9, 2022