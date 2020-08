Nouvelle piste mercato, Zidane veut Kamara, Ajroudi et le Vélodrome… Les 3 Infos OM de ce dimanche

Mohamed Ajroudi continue sa cour pour arracher l’OM alors que pendant ce temps le mercato continue tout doucement dans les deux sens…

Vente OM : Le clan Ajroudi est cash, ils veulent aussi le Vélodrome !

Cela fait désormais quelques semaines que la volonté de Mohamed Ayachi Ajroudi et ses partenaires de racheter l’Olympique de Marseille est publique. Mais ce n’est pas le seul objectif du consortium…

En effet dans un communiqué publié dans la nuit de samedi à dimanche, les banques et cabinets d’affaires représentant Mr Ajroudi ont fait savoir que leur client souhaitait également acquérir la propriété du stade Vélodrome. Cette communication fait suite aux récentes déclarations de Benoît Payan sur une possible vente de l’enceinte du Boulevard Michelet.

ils souhaitent offrir à l’Olympique de Marseille la propriété de sa maison de toujours

« Nos clients ont entendu dire, sans aucune certitude, que la mairie de Marseille souhaiterait vendre le stade du Vélodrome. Nous avons tenté de nous assurer de l’information avant publication de ce communiqué mais nos démarches sont restées sans réponse, ce qui prouve, s’il en était besoin, que nous sommes obligés de traiter cette affaire par voie médiatique, même s’il n’est pas dans l’habitude ni de Mr Ajroudi, ni de ses partenaires, ni de ses conseils d’opérer de la sorte, mais nous n’avons toujours pas le choix. (…) Mr Ajroudi et ses partenaires manifestent officiellement leur intérêt pour cette acquisition car ils souhaitent offrir à l’Olympique de Marseille la propriété de sa maison de toujours. Cette offre complète leur dernière offre ferme et échoit le même jour, sujette à audit des comptes et à la pleine divulgation des engagements et des litiges en cours ou prévisibles en l’état. »

Communiqué Wingate / Greenberg, Hornblower, Deschenaux et Partners / LLP

Mohamed Ayachi Ajroudi et ses partenaires « souhaitent offrir à l’#OM la propriété de sa maison de toujours, le stade #Vélodrome. » Voilà le communiqué qui confirme mon info de tout à l’heure. Je déconnecte pour ce soir ! #venteOM #enfinpeutetre #teamOM #Marseille @20Minutes pic.twitter.com/FGtSPqLqLz — Jean Saint-Marc (@JeanSaintMarc) August 1, 2020

Mercato : Zidane veut le joyau de l’OM ?

Selon le site spécialisé dans l’actu du Real Madrid Defensa Central, Kamara serait ciblé par le champion d’Espagne. En effet, Zinedine Zidane aurait fait savoir à sa direction que ses deux priorités pour le poste de défenseur axial seraient Boubacar Kamara donc et le français de l’Eintracht Francfort, Evan N’Dicka.

Alors qu’André Villas-Boas semble plus que jamais compter sur la pépite marseillaise au poste de milieu défensif, une offensive de ce géant du football européen peut-elle changer la donne ?

Mercato OM : Un international espoir brésilien en prêt ?

On le sait André Villas-Boas recherche un éventuel arrière latéral gauche pour suppléer Jordan Amavi. Selon La Provence, les marseillais auraient coché le nom de Caio Henrique, international U23 brésilien appartenant à l’Atlético Madrid. Acheté en 2016 par le club de Simeone, il a peu joué dans la capitale espagnole et enchaîné les prêts dans son pays natal.

Il serait disponible en prêt, relativement jeune (tout juste 23 ans) et paraît donc convenir à la nouvelle politique de recrutement de l’OM. Affaire à suivre…