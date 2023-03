Nouvelle sanction pour les supporters de l’OM !

La LFP a sanctionné l’OM d’une fermeture de la partie basse du virage sud, à cause de l’utilisation de fumigènes lors d’OM – Strasbourg, du 12 mars. La durée de la sanction est d’un match ferme et sera appliquée lors de la réception de Montpellier, le 31 mars.

La commission de discipline de la LFP sanctionne une nouvelle fois l’OM. Ce mercredi la Ligue a sanctionné l’OM d’une fermeture partielle du virage sud. En raison de l’utilisation d’engins pyrotechniques lors d’OM Strasbourg, le 12 mars, la partie basse du virage sud sera fermée pour le prochain match à domicile, contre Montpellier, le 31 mars. Les supporters du Collectif Ultra ne pourront pas prendre place dans la zone du virage sud qui leur est habituellement réservée. La Ligue a également sanctionné le PSG et Angers pour les mêmes motifs. Angers verra l’une de ses tribunes fermée pour deux matchs dont un ferme. Et le parcage visiteur du PSG sera fermé lors de son prochain déplacement.

Sanction OM – Strasbourg : 🔴 Fermeture pour un match ferme de la partie basse du virage sud du stade Vélodrome. #TeamOM (LFP) pic.twitter.com/68xOu0aYEB — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) March 22, 2023

Entendre les supporters être derrière nous ça nous rebooste

« Qu’on joue au Vélodrome ou à l’extérieur on est chez nous à chaque fois. Les supporters sont partout. Franchement c‘est exceptionnel. Si on en est là aujourd’hui c‘est en grande partie grâce à eux. Parce que parfois, même pendant les matchs on a des coups de moins bien. Mais ils sont là derrière nous et quand tu les entends ça te rebooste. Et ça fait que tu vas chercher ces victoires parfois même à l’arraché. Mais c’est extraordinaire. Moi je n’ai jamais vécu une ambiance comme celle-là auparavant. Même si j’ai connu des belles ambiances. Là, le Vélodrome il va péter un jour. » Jordan Veretout – Source : Maritima (16/02/2023)