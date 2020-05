Ça s’agite à nouveau autour de la Vente OM

Après la rumeur d’une offre saoudienne pour le rachat de l’OM, le journaliste Thibaud Vézirian affirme que l’homme d’affaires azéri Nasib Piriyev aurait fait une offre à Frank McCourt. Une information démentie par le journaliste Sacha Tavolieri…

Une offre azéri refusée par McCourt ?

Depuis plusieurs jours, le journaliste Thibaud Vézirian distille ses informations autour de la Vente OM. Ce dernier a évoqué la piste saoudienne, ce jeudi dans un live sur Youtube il parle d’une proposition venue d’Azarbaidjan, d’un certain l’homme d’affaires azéri Nasib Piriyev. « Une personne qui vie du pétrole au Kazakhstan, il aurait monté une banque d’affaire à Londres. Il veut aller dans le foot et il étudie la possibilité de racheter l’OM. Ils ont fait une offre via des avocats londoniens et ils ont eu un retour négatif des avocats de Franck McCourt… Il aurait jeté l’éponge. »

Merci d’être passé si nombreux pour échanger ensemble. J’ai essayé de répondre à un maximum de questions et de prendre en direct ceux qui le désiraient. Et on avance sur la suite. Le live est à revoir ici : https://t.co/bNQ0Wk8oN6 #VenteOM — T.V. (@ThibaudVezirian) May 21, 2020

Le journaliste belge, Sacha Tavolieri a lui démentie cette infirmation sans plus d’explications…

Attention, je ne démens pas le rachat ni la volonté de certains investisseurs d’acquérir l’OM. Je déments le fait qu’un banquier azéri ait transmis une offre en début de semaine. C’est bien de cela dont il s’agit non ? — Sacha Tavolieri ⚽️ (@sachatavolieri) May 21, 2020

