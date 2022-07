Nuno Tavares est la 7ème recrue de l’OM ! Les adieux de Luan Peres et Info FCM Jordan Amavi s’entraine à l’écart du groupe (avec Strootman)…Voici les 3 infos de ce samedi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : Nuno Tavares est la 7ème recrue de l’OM ! Les adieux de Luan Peres et selon nos informations, Jordan Amavi s’entraine à l’écart du groupe (avec Strootman).

[Officiel] Nuno Tavares est la 7ème recrue de l’OM !

Nuno Tavares arrive en provenance d’Arsenal, pour un prêt sec d’une saison. C’est Fabrizio Romano qui l’a annoncé hier dans la soirée, le communiqué officiel du club vient d’être posté sur Twitter.

Nuno Tavares débarque sur la Canebière jusqu’au 30 juin 2023. Le joueur a été présenté dans une vidéo postée par le club sur son compte Twitter. C’est de nouveau Mars studio qui réalise cette vidéo pour un épisode VII, inspiré de l’univers Marvel entre autres.

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 30, 2022

« Il va vite, il a plutôt un bon pied gauche. Il est assez polyvalent. » – Diaz

« Je connais très bien Nuno Tavares puisque sur RMC Sport il y a quelques temps j’avais commenté son premier match avec le Benfica Lisbonne. Il était rentré arrière droit alors que c’est un gaucher. Il peut jouer des deux côtés mais il avait joué, au début en tout cas, arrière droit puis il avait joué aussi arrière gauche, c’est là où il a le plus joué avec Arsenal. C’est un joueur qui n’a pas vraiment des mensurations de latéral parce qu’il est très grand, un peu Nordi Mukiele. Il est très grand, très rapide, très puissant. Il a une technique, comme tout joueur portugais formé dans l’un des plus grands clubs formateurs du monde, le Benfica Lisbonne, quand même assez correcte. Il va vite, il a plutôt un bon pied gauche. Il est assez polyvalent. Maintenant je trouve et c’est peut-être pour ça qu’il n’a pas réussi à définitivement s’imposer à Arsenal, dans les 30 derniers mètres, il peut avoir un petit côté brouillon. Il confond vitesse et précipitation. C’est-à-dire que souvent il arrive à faire la différence par ses qualités techniques et surtout physiques mais ensuite pour le dernier geste ça peut finir en tribune. Il est aussi capable de faire des passes décisives, c’est un joueur qui est encore en post-formation, qui a besoin d’enchaîner les matchs. C’est un profil intéressant pour l’Olympique de Marseille. C’est une bonne idée de Pablo Longoria. Je ne dirais pas que c’est une réussite obligatoire mais c’est une bonne idée. Je sais qu’il y a une bonne relation entre Arsenal et Marseille et donc ils ont les deux derniers latéraux gauche des Gunners avec Sead Kolasinac pour qui je prédisais moins de réussite. En tout cas, Nuno Tavares, c’est une bonne idée. » Kevin Diaz – source : RMC (28/07/2022)

Nuno Tavares has just signed the contract as new Olympique Marseille player until June 2023. ✅🔵 #OM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2022

Mercato OM : Les adieux de Luan Peres

Avant son départ pour Fenerbahçe, Luan Peres a tenu à faire ses adieux au club et aux supporters à travers une vidéo postée sur le site officiel du club.

Dans une vidéo postée par l’OM, Luan Peres a adressé ces derniers paroles sous la tunique bleue et blanche. Le défenseur brésilien s’est dit fier et heureux d’avoir fait partie de l’OM.

» Je suis vraiment fier d’avoir joué pour cette équipe. J’ai véritablement apprécié de jouer ici et la saison a été très bonne. Nous nous sommes qualifiés pour la Champions League, nous avons joué de bons matchs et avons fini deuxième de Ligue 1. Je suis très fier de cela et d’avoir joué pour ce club. Désormais, je prends un autre chemin, j’en suis content et j’espère que je serais heureux là-bas. » Luan Peres – Source : Site officiel de l’OM (29/07/2022)

Luan Peres a évoqué ses plus beaux souvenirs lors de cette année passée avec l’OM, l’ambiance et le contexte complètement fou du dernier match de la saison en faisait forcément partie.

« Je me souviens notamment du match contre le PSG. L’ambiance au stade était très bonne. Mais aussi le dernier match contre Strasbourg à l’Orange Vélodrome. Les dernières minutes étaient incroyables, c’était fou. Je ne pouvais pas imaginer un tel scénario avec le but (de Lens) à la dernière minute et notre qualification en Champions League. C’était vraiment incroyable. Je me souviendrais de ce moment toute ma vie, c’est certain. » Luan Peres Source : Site officiel de l’OM (29/07/2022)

Merci pour tout. Allez l’OM ! – Luan Peres

Interrogé sur son ami Gerson, qui voit tous les brésiliens du club s’en aller les uns après les autres, Luan Peres n’est pas inquiet pour son désormais ancien coéquipier.

« Oui, Luis Henrique est à Botafogo et je pars à Fenerbahçe. Ce ne sera pas difficile car il s’entend bien avec tout le monde ici. Tout le monde l’apprécie et il aime tout le monde mais c’est sûr que c’était plus facile pour lui de parler brésilien avec Luis et moi. Ce sera un changement pour lui mais ce ne sera pas un problème. » Luan Peres – Source : Site officiel de l’OM (29/07/2022)

Il a conclut en remerciant les supporters et en promettant de continuer de soutenir le club phocéen.

« Salut les supporters, merci pour tout. J’ai vraiment beaucoup aimé ce club. Il fait désormais partie de ma vie et je suivrais les saisons de l’OM et je regarderais tous les matchs. J’espère qu’ils feront une bonne saison en Ligue 1 et aussi en Champions League, je vous soutiendrai. Merci pour tout. A bientôt mes amis. Allez l’OM ! » Luan Peres Source : Site officiel de l’OM (29/07/2022)

« 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝘁𝗼𝘂𝘁 »

Avant de s’envoler pour la Turquie, Luan a tenu à adresser un dernier mot au club et ses supporters 💙 pic.twitter.com/ienPFDe5fg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 29, 2022

Info FCM – OM : Jordan Amavi s’entraine à l’écart du groupe (avec Strootman)

Le stage en Angleterre aura vraisemblablement laissé quelques traces au sein du groupe olympien. Le journal La Provence révélait après le match de préparation face au Betis Séville (1-1) qu’une altercation avait éclaté entre Igor Tudor et le milieu brésilien Gerson. Ce dernier a même failli plier bagage et rentrer en France avant d’être rattrapé par une délégation olympienne alors qu’il s’apprêtait à quitter l’hôtel.

L’entraîneur de l’OM a également eu un accrochage avec Jordan Amavi la veille de la rencontre face au Betis à l’entrainement. Celui-ci a visiblement eu des conséquences directes puisque le latéral gauche olympien n’a pas disputé la moindre minute de jeu lors de ce match où le coach olympien a titularisé Cengiz Ünder puis Jonathan Clauss à son poste.

Selon nos informations, Jordan Amavi s’entraîne désormais à l’écart du groupe en compagnie de Kevin Strootman. L’ancien niçois ne rentre clairement pas dans les plans d’Igor Tudor. L’arrivée de Nuno Tavares, lequel s’est s’engagé ce samedi matin avec le club marseillais, devrait un peu plus pousser Jordan Amavi vers la sortie.

