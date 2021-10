OM : « J’ai des amis au PSG, mais mon sang est bleu et blanc… »

Lucas Ocampos n’a pu faire mieux qu’un match nul face à Lille ce mercredi en Ligue des Champions. L’Argentin en a profité pour encourager l’OM avant le Classico contre le PSG…

Désormais au FC Séville où il enchaine les bonnes performances, Lucas Ocampos n’a pas oublié l‘Olympique de Marseille. Lors de la fin du match face à Lille (0-0), il a donné sa préférence à l’OM pour le Classico à venir de dimanche contre le PSG ;

J’ai le sang bleu et blanc — Ocampos

« J’espère que ce n’est pas l’équipe de la capitale qui va gagner. J’ai des amis au PSG, mais comme je l’ai dis la dernière fois quand j’ai quitté l’OM, mon sang est bleu et blanc. » Lucas Ocampos— Source: Canal + (21/10/21)

Lors d’un match de présaison, Ocampos avait loué le travail du PSG :

Le PSG a gagné le respect et la reconnaissance qu’il mérite – LUCAS OCAMPOS

« Si on veut continuer à monter des marches, il faut avoir beaucoup d’ambition et savoir que le club c’est avant tout, croire en nous et travailler. Ce match sera bénéfique pour les deux équipes. Il nous obligera à faire de notre mieux. Les années précédentes, le PSG a gagné le respect et la reconnaissance qu’il mérite. Ils ont beaucoup de grands joueurs et sont très forts individuellement et collectivement. Ce sont de très beaux matches à jouer car ils nous font grandir et vont nous aider dans notre travail de présaison. » Lucas Ocampos – Source : Site officiel du FC Séville (25/07/2021)