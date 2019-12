[OFFICIEL] Mercato : Ce crack japonais pisté par l’OM signe finalement à Liverpool…

C’étais dans les tuyaux depuis quelques jours, Takumi Minamino s’engage finalement avec Liverpool peu avant l’ouverture du mercato.

Quelques jours avant l’ouverture du mercato hivernal, plusieurs clubs européens s’activent pour faire signer des joueurs dès le 1er janvier… C’est notamment le cas de Liverpool qui était cité parmi les écuries intéressées par Takumi Minamino, un jeune ailier japonais.

Sky Sports affirmait que l’attaquant de Salzburg était pisté par le champion en titre de la Ligue des Champions mais qu’il était également suivi par d’autres clubs… Parmi ceux-là, l’Olympique de Marseille qui souhaitait renforcer son secteur offensif…

The Time nous informait ce mercredi que le coéquipier d’Hiroki Sakai en sélection nationale du Japon allait passer sa visite médicale à Liverpool. Ce jeudi, Takumi Minamino et le club leader de la Premier League ont trouvé un accord et ont officialisé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Liverpool a payé la clause libératoire du joueur qui s’élevait à 8 millions d’euros… Plus aucun espoir pour l’OM de convaincre celui qui est auteur de 5 buts en 14 rencontres.

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino 🙌

リヴァプールフットボールクラブは南野拓実選手の移籍についてレッドブル・ザルツブルクと合意に達したことを発表する pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1

— Liverpool FC (@LFC) December 19, 2019