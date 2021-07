OFFICIEL: Cengiz Ünder s’engage avec l’OM !

L’Olympique de Marseille a officialisé la venue Cengiz Under. Le joueur turque arrive en prêt en provenance de l’AS Roma.

Arrivé à 11 heures hier matin à Marseille pour passer sa visite médicale, comme nous l’apprend le journal La Provence, le club a officialisé la venue de Cengiz Under. Il s’est engager avec l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat, et portera le numéro 17.

Après le succès de sa visite médicale, @cengizunder s’est engagé sous la forme d’un prêt avec option d‘achat avec le club olympien. 🔵⚪️

Plus d’infos 👉 https://t.co/Z4FIo79WS6 pic.twitter.com/cTHv1WkZkQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2021

Le communiqué officiel

L’Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le club italien de l’AS Rome, pour le joueur Cengiz Ünder. Après le succès de sa visite médicale, il s’est engagé sous la forme d’un prêt avec option d‘achat avec le club olympien. L’international turc est la quatrième recrue olympienne de ce mercato estival 2021.

Cengiz Ünder est né le 14 juillet 1997 à Balikesir, située dans le nord-ouest de la Turquie.

Après avoir fait ses classes dans le club turc de Altimordu, il découvre la Süperlig et l’Europa League avec Basaksehir à seulement 19 ans. Après une saison réussie, vice-champion de Turquie et finaliste de la coupe, le promoteur ailier, pouvant évoluer sur toutes les lignes offensives du milieu de terrain, rejoint l’AS Rome. Durant 3 saisons en Italie, il dispute 88 matchs (dont 14 en compétions européennes) et marque 17 buts avec le club de la capitale. La saison dernière il rejoint en prêt Leicester, il y découvre un nouveau championnat et joue 19 matchs toutes compétitions confondues avec le club anglais.

Très polyvalent, Cengiz Ünder est un ailier dynamique, technique, adepte du 1 contre 1 avec une faculté de percussion offensive. Ses qualités ont fait de lui l’un des plus grands espoirs turcs qui lui permettront, une fois adapté à notre environnement, de s’imposer au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli.